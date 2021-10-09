Gündem Şilede spor akademisi kışa hazır
İSTANBUL

Şile’de spor akademisi kışa hazır

Şile Belediyesi, yaz aylarında gençlerin cazibe merkezi olan ve binlerce çocuğu sporla buluşturduğu akademi projesine devam ediyor. Spor akademisinin kış dönemine katılım için kayıtlar başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şile’de spor akademisi kışa hazır ​
Başkan İlhan Ocaklı, Spor Akademisi’nin, bu kış sağlayacağı spor eğitimleri ile Şile’nin spor faaliyetlerine mükemmel bir şekilde destek olacağını belirtti.

Şile Belediyesi tarafından projelendirilen ve Şile Kaymakamlığı, Şile Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Şile Halk Eğitim Merkezi tarafından ortak protokolle desteklenen ve yaz dönemine damgasını vuran Şile Spor Akademisi faaliyetleri kapsamında Şile’deki 1280 çocuğa, 15 branşta spor eğitimi sağlamıştı. İlçedeki gençlerin, çocukların ve de yetişkinlerin spor yapmaya kaldıkları yerden devam edebilecekleri Şile Spor Akademisi kış dönemi başvuruları başladı.

7’den 70’e herkes spora

  • Başkan İlhan Ocaklı, Spor Akademisi’nin, bu kış sağlayacağı spor eğitimleri ile Şile’nin spor faaliyetlerine mükemmel bir şekilde destek olacağını belirterek, “Şile Belediyesi bünyesinde yer alan ve ortak paydaşlarımızla sürdürdüğümüz Şile Spor Akademisi çalışmalarımız gerek çocuklar, gençler ve de yetişkinler adına Şile’mizin sporla buluşmasında geldiğimiz nokta açısından çok anlamlı. Şile’nin sporla buluşmasında akademinin payı büyük olacak” dedi.
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