Gündem Silivride 5 metrelik kuyuya düşen yaşlı adam kurtarıldı
İSTANBUL

Silivri'de 5 metrelik kuyuya düşen yaşlı adam kurtarıldı

Silivri’de kuyuya düşen tavuğu kurtarmak isteyen Recep Kurnaz, 5 metrelik su kuyusuna düştü. Kuyuya düşen yaşlı adam itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Haber Merkezi DHA
Silivride 5 metrelik kuyuya düşen yaşlı adam kurtarıldı
Foto: DHA.

Olay, saat 20.00 sıralarında Çanta Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, evinin bahçesinde tavukların eksik olduğunu gören yaşlı adam, tavuğunu aramaya başladı. Aramalarının sonucunda, tavuğun 5 metrelik su kuyusuna düştüğünü fark etti.

  • Tavuğu düştüğü kuyudan çıkarmak isteyen Recep Kurnaz (70), kendisi de kuyuya düşerek mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Kurnaz, itfaiye ekiplerince düştüğü kuyudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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