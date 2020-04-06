Gündem Silivriden İstanbula giriş yapmak isteyen izinsiz araçlar geri çevriliyor
İSTANBUL

Silivri'den İstanbul'a giriş ve çıkış yapmak isteyen izinsiz araçlar ​geri çevriliyor

Silivri'den İstanbul'a giriş yapmak isteyen izinsiz araçlar geri çevriliyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 şehrin araç giriş çıkışına kapatılmasının ardından Silivri'den İstanbul'a giriş ve çıkış yapmak isteyen özel araçlar geri çevrilirken, sadece seyahat izin belgesi olan kişilere geçiş izni verildi.

Haber Merkezi DHA
Ticari taşımacılık yapan TIR ve kamyonların ise giriş ve çıkışlarına izin verildi.
Ticari taşımacılık yapan TIR ve kamyonların ise giriş ve çıkışlarına izin verildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 şehir araç giriş çıkışına cuma gecesinden itibaren kapatıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlara izin verilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise geri çevriliyor.

Ticari taşımacılık yapan TIR ve kamyonların ise giriş ve çıkışlarına izin verildi.

İstanbul'da D-110 Tekirdağ il sınırı Gümüşyaka Papatya mevkiinde polis ve jandarma ekipleri tarafından denetim yapılırken, seyahat İzin belgesi bulunmayan araçlar geri çevrildi.

112 ekiplerince durdurulan araçlardaki kişilerin ateşi ölçüldü.

Ticari taşımacılık yapan TIR ve kamyonların ise giriş ve çıkışlarına izin verildi. 112 ekiplerince durdurulan araçlardaki kişilerin ateşi ölçüldü. Denetim yapan jandarma ve polis ekipleri tarafından şüphelenilen ticari araçların kasaları da kontrol edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ve 31 şehre araç giriş-çıkışları kapatılmıştır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ve 31 şehre araç giriş-çıkışları kapatılmıştır


Silivri Devlet Hastanesi'nde çalışan Burak Emrak, "Oldukça yeterli tedbirler alınıyor şu an da yapılması gereken yapılıyor diye düşünüyorum" derken, nakliyecilik yaptığını belirten Gökay Koroğlu, "Mal almak için dışarı çıktım, genelde evde duruyorum dikkat ediyorum karantinaya, hepimiz bir irsaliyesi ve ya faturası var onları denetim noktalarında göstererek geçiyoruz" diye konuştu.

İstanbul çıkışında yine trafiğin sonu görülmüyor: 15 dakikalık yol 4 saate çıktı
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İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında bir şehirden başka bir şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmiyor.
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Tuzla'daki denetim noktasında, Kocaeli istikametine gitmek isteyen vatandaşlara trafik polisi ekipleri seyahat izin belgesi, çalışma ve ikametgah belgeleri sordu.
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Belgesi olmayanların şehirden çıkışına izin verilmedi.
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İzini olmayan sürücüler yan yoldan İstanbul'a döndürüldü. Sürücülerin denetim için beklemesi, uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.
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2 SAATTİR BEKLİYORUZ<br>​<br>​ Servis aracından inerek kontrol noktasına kadar yürüyen Ali Turgut, Kartal'da oturuyorum, Gebze'de Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışıyorum. Saat 07.20'den beri yollardayız. Yoğun trafik nedeniyle araçlar da havasız kaldığı için çıktık buraya kadar yürüdük. Uygulamanın ne olduğunu da öğrenmek için de buraya yürüdük. Daha kaç saat burada duracağımızı merak ettiğimiz için de araçlardan indik. Yaklaşık 1,5 saattir aynı yerde bekliyorduk, yarım saattir de buradayız. Yani 2 saat oldu dedi.
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15 DAKİKALIK YOL 4 SAATE ÇIKTI<br>​<br>​ Yaklaşık 4 saattir yolda olduğunu ifade eden Ogün Yalçınkaya ise, Tuzla'dan geliyorum, Gebze'ye gideceğim. Yaklaşık 3,5 saat oldu, normalde 15 dakikada gidiyorum. Binlerce araç var, normalde 10 dakikalık yol, 4 saate varıyor. Bir de bunun dönüşü var. Kapatsınlar komple şeklinde konuştu.
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İstanbul çıkışında yine trafiğin sonu görülmüyor: 15 dakikalık yol 4 saate çıktı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'a giriş ve çıkışın kapatılmasının ardından D-100 Karayolu, Tuzla mevkiinde polisin denetimi sürüyor. Kontrol için bekleyen araçlar trafik yoğunluğuna neden oldu.


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