Silivri'den İstanbul'a giriş yapmak isteyen izinsiz araçlar geri çevriliyor

Ticari taşımacılık yapan TIR ve kamyonların ise giriş ve çıkışlarına izin verildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 şehir araç giriş çıkışına cuma gecesinden itibaren kapatıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlara izin verilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise geri çevriliyor.

Ticari taşımacılık yapan TIR ve kamyonların ise giriş ve çıkışlarına izin verildi.

İstanbul'da D-110 Tekirdağ il sınırı Gümüşyaka Papatya mevkiinde polis ve jandarma ekipleri tarafından denetim yapılırken, seyahat İzin belgesi bulunmayan araçlar geri çevrildi.

112 ekiplerince durdurulan araçlardaki kişilerin ateşi ölçüldü.

Ticari taşımacılık yapan TIR ve kamyonların ise giriş ve çıkışlarına izin verildi. 112 ekiplerince durdurulan araçlardaki kişilerin ateşi ölçüldü. Denetim yapan jandarma ve polis ekipleri tarafından şüphelenilen ticari araçların kasaları da kontrol edildi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ve 31 şehre araç giriş-çıkışları kapatılmıştır



Silivri Devlet Hastanesi'nde çalışan Burak Emrak, "Oldukça yeterli tedbirler alınıyor şu an da yapılması gereken yapılıyor diye düşünüyorum" derken, nakliyecilik yaptığını belirten Gökay Koroğlu, "Mal almak için dışarı çıktım, genelde evde duruyorum dikkat ediyorum karantinaya, hepimiz bir irsaliyesi ve ya faturası var onları denetim noktalarında göstererek geçiyoruz" diye konuştu.