Sınav kaygısı yüzünden aldığı ilaç kör etti: Dudaklarının her yeri yara, yemek yiyemiyor ve mamayla besleniyor Antalya'da sağlık meslek lisesi öğrencisi Hikmet Mina Kara'nın, sınav stresini yenmek için gittiği hastanede verilen ilacın yan etkisiyle vücudunda yanıklar ile morluklar oluştu. Kızının çevresi tarafından çok sevilen biri olduğunu ve bu durumu hak etmediğini söyleyen Sargın, gözyaşları içinde, "Hayati tehlikesi var. Yanık, iç organlarına kadar geldi. Her gün ağlıyorum. Gözlerini kaybetti, şu an görmüyor. Her gün kitap okuyorum kızıma. Sadece eliyle tepki veriyor. Dudaklarının her yeri yara, yemek yiyemiyor ve mamayla besleniyor." dedi.

