Gündem Sınav kaygısı yüzünden aldığı ilaç kör etti Dudaklarının her yeri yara, yemek yiyemiyor ve mamayla besleniyor
ANTALYA

Sınav kaygısı yüzünden aldığı ilaç kör etti: Dudaklarının her yeri yara, yemek yiyemiyor ve mamayla besleniyor

Sınav kaygısı yüzünden aldığı ilaç kör etti: Dudaklarının her yeri yara, yemek yiyemiyor ve mamayla besleniyor

Antalya'da sağlık meslek lisesi öğrencisi Hikmet Mina Kara'nın, sınav stresini yenmek için gittiği hastanede verilen ilacın yan etkisiyle vücudunda yanıklar ile morluklar oluştu. Kızının çevresi tarafından çok sevilen biri olduğunu ve bu durumu hak etmediğini söyleyen Sargın, gözyaşları içinde, “Hayati tehlikesi var. Yanık, iç organlarına kadar geldi. Her gün ağlıyorum. Gözlerini kaybetti, şu an görmüyor. Her gün kitap okuyorum kızıma. Sadece eliyle tepki veriyor. Dudaklarının her yeri yara, yemek yiyemiyor ve mamayla besleniyor." dedi.

Haber Merkezi DHA
Hikmet Mina kullandığı ilaç nedeniyle gözlerimi kaybetti.
Hikmet Mina kullandığı ilaç nedeniyle gözlerimi kaybetti.

Beden Eğitimi Öğretmeni Burcu Sargın'ın 3 çocuğundan biri olan sağlık meslek lisesi öğrencisi Hikmet Mina Kara, üniversite sınavına hazırlandığı dönemde kaygı yaşamaya başladı. Sınav stresi nedeniyle uyku düzeni bozulan ve panik atak geçiren liseliyi anne Sargın, 20 gün önce özel bir hastanedeki psikiyatri uzmanı O.E.'ye muayene ettirdi.

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Kara'ya 'bipolar duygulanım bozukluğu ve uyum bozukluğu' teşhisi koyan doktor O.E., ilaçlı tedavi önerdi. Reçete yazan O.E., ilaç dozunun düzenli olarak artırılacağını söyledi.

Burcu Sargın

Vücudu ilk önce su topladı

Eczaneden aldıkları ilacı söylenen dozda kullanıp, daha sonra artıran Hikmet Mina'nın vücudunda, bir süre sonra kızamık benzeri kabarcıklar ve morluklar oluştu. Geçen hafta bir anda tüm vücudu kabarıp su toplayan genç kız, hastaneye götürüldü.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mina Kara'ya 'Stevens Johnson Sendromu' (Cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği nadir görülen ciddi bir rahatsızlık) teşhisi konuldu. Hikmet Mina Kara yoğun bakıma alınırken, anne Burcu Sargın'a, kullanılan ilacın yan etki yaptığı ve kızının vücudunda ikinci derece yanığa neden olduğu söylendi.

Hikmet Mina

Anne bakanlığa şikayet etti

Anne Burcu Sargın bir yandan yoğun bakımda yatan kızının tedavisini takip ederken, diğer yandan O.E.'nin görev yaptığı hastanenin yetkilileriyle görüştü. Kendisine ilacın yan etkilerine ilişkin bilgi verilmediğini öne süren Sargın, hastane yönetimi ile psikiyatrist O.E.'yi Sağlık Bakanlığı'na şikayet etti.

Gözleri kör oldu

Kızının çevresi tarafından çok sevilen biri olduğunu ve bu durumu hak etmediğini söyleyen Sargın, gözyaşları içinde şöyle konuştu:

“Hayati tehlikesi var. Yanık, iç organlarına kadar geldi. Her gün ağlıyorum. Gözlerini kaybetti, şu an görmüyor. Her gün kitap okuyorum kızıma. Sadece eliyle tepki veriyor. Dudaklarının her yeri yara, yemek yiyemiyor ve mamayla besleniyor. Çocuğumun karnesini bile alamadım. Tedavi süreci çok uzun. Üç, altı ay arasında tedavisi devam edecek. Kızım ambulans hemşiresi olacaktı, hayalleri vardı."

İnceleme başlatıldı

Kızının yeniden ayağa kalkıp iyileşmesi için sevenlerinden dua isteyen anne, Hikmet Mina'yı yoğun bakımdaki yatağında videoya kaydetti. Videoda, annesinin "Nasılsın?" diye sorduğu Hikmet Mina, "İyiyim, yatçaz kalkçaz iyileşeceğim, yanınıza geleceğim. Hepinizi çok seviyorum" yanıtını veriyor.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün olayla ilgili inceleme başlattığı açıklandı.

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