​Sincan'da hijyen seferberliği tam gaz

Sincan Belediyesi ekipleri teyakkuzda. İlçede dezenfeksiyon çalışmaları günler öncesinden başladı, ekipler ara vermeksizin devam ediyor.

Cadde ve sokaklar başta olmak üzere elle temasın yoğun olduğu yerlerde titiz bir çalışma yürütülüyor. Gop Mahallesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi, Yunus Emre Mahallelerinde hijyen çalışmalarına devam edildi. Ekipler Ziraat Bankası ve bankamatikleri ile PTT binasını dezenfekte etti. Yine metro istasyonunda da ilaçlama çalışması yapıldı. Ara sokaklar ise ilaçlı sularla yıkandı. Polis araçları ve çok sayıda araç dezenfekte edildi.

Pazar yerleri de ihmal edilmedi. Ekipler pazar yerlerini sağlık kriterlerine uygun olan solüsyonlarla temizledi. Çalışmalar hem vatandaşlardan hem de Sincanlılardan tam not aldı.

Sincan Belediyesi ekipleri ilçede hijyen seferberliğine devam ediyor.

KİRA ÖDEMELERİ ERTELENDİ

Sincan Belediyesi koronavirüs sürecinde ödeme güçlüğü çeken vatandaşlar için devreye girdi. Belediyenin kira alacakları geçici bir süre ertelendi.