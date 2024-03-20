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Sinema sanatçısının ağabeyi evinde darbedilerek öldürüldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sinema sanatçısı Ahmet Canbazoğlu'nun ağabeyi 75 yaşındaki Abidin Canbazoğlu'nun evinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Canbazoğlu'nun başına ve vücuduna aldığı darbeler sonucunda öldüğü ortaya çıktı. Bunun üzerine yapılan araştırmalar sonrasında cinayeti, Aytaç Akar'ın işlediği öğrenildi.

07:27 - 20/03/2024 Çarşamba
DHA
Öldürülen Abidin Canbazoğlu ile kati zanlısı Aytaç Akar'ın gözaltı görüntüsü
Öldürülen Abidin Canbazoğlu ile kati zanlısı Aytaç Akar'ın gözaltı görüntüsü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sinema sanatçısı Ahmet Canbazoğlu'nun ağabeyi 75 yaşındaki Abidin Canbazoğlu'nun evinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Canbazoğlu'nun başına ve vücuduna aldığı darbeler sonucunda öldüğü ortaya çıktı.


Bunun üzerine yapılan araştırmalar sonrasında cinayeti, Aytaç Akar'ın işlediği öğrenildi. Mahkemeye çıkartılan Akar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 4 gün önce Davutlar Mahallesi Ete Sitesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir arkadaşının kimliğini kullanarak sitede daire tuttuğu öğrenilen Aytaç Akar, henüz belirlenemeyen bir nedenle site yöneticisi Abidin Canbazoğlu ile tartışmaya başladı.


Gerginliğin artması sonucu Akar, Canbazoğlu'nu darbetti. Başına ve vücuduna aldığı darbelerle Canbazoğlu yere yığıldı. Bu sırada, şüpheli Aytaç Akar olay yerinden kaçtı. Sabah saatlerinde Canbazoğlu'nun dairesinin önünde kan izleri gören komşuları, durumdan şüphelenerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.


İhbar üzerine gelen polis, çilingir yardımıyla Canbazoğlu'nun dairesine girerken yaşlı adamı yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Canbazoğlu'nun öldüğü belirlendi. Canbazoğlu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


CİNAYET ZANLISI KISA SÜREDE TESPİT EDİLDİ


Cinayetin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis, sitede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonrasında, cinayet zanlısının Aytaç Akar olduğu belirlendi. Uyuşturucu suçundan kesinleşmiş 5 yıl cezası olduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Akar, ekipler tarafından Eyerli Mahallesi'nde bulunan bir arkadaşının evinde yakalandı. Gözaltına alınan Aytaç Akar, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkartılan Akar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.




#Aydın
#Kuşadası
#Ahmet Canbazoğlu
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