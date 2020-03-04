Gündem Sınıra ulaşabilmek için 10 aylık bebekleriyle 4 gün yürüdüler
EDİRNE

Sınıra ulaşabilmek için 10 aylık bebekleriyle 4 gün yürüdüler - Edirne haberleri

Sınıra ulaşabilmek için 10 aylık bebekleriyle 4 gün yürüdüler

Avrupa’ya gitme hayali ile 4 gün boyunca yürüyen mülteci ailenin 10 aylık bebekleriyle zorlu yolculuğu yürek burktu.

Haber Merkezi İHA
Minik bebeğin her şeyden habersiz yolculuğu...
Minik bebeğin her şeyden habersiz yolculuğu...

Avrupa’ya gitmek için İstanbul’dan yola çıkan mülteci aile, kucaklarında battaniyeye sardıkları 10 aylık bebekleri ile Edirne’ye ulaşmak için 4 gün boyunca yürüdü.

Edirne’deki Pazarkule Sınır Kapısı’na ulaşan ailenin zorlu yolculuğu yürekleri burkarken, minik bebeğin ise her şeyden habersiz olduğu görüldü.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne’den Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 135.844" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu: Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135 bin 844 oldu
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu: Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135 bin 844 oldu

Yunan polisi göçmenleri dövüp, gasp edip, çıplak halde geri gönderdi
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Göçmenlerin, Edirne'den Yunanistan'a geçme mücadelesi devam ederken, Meriç Nehri üzerinden geçiş yaptıktan sonra Yunan polisi tarafından yakalananlar, Türkiye'ye geri gönderiliyor.
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Yunanistan tarafına geçen Afgan grup, Yunan polisince soyulup, dövüldükten sonra Türkiye'ye geri gönderildiklerini söyledi.
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Üzerindeki kıyafetler ile değerli eşyaları alınan Afgan Ali Haskani de, Yunan polisi bize çok kötü davrandı. Sopayla her yerimize vurdu. Kadın, çocuk dinlemeden dövüyorlar. Üzerimizdeki kıyafetleri soyarak bizi zorla gönderdiler diye konuştu.
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Öte yandan Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Edirne'ye gelen binlerce göçmen, geceyi Edirne Otogarı'nda geçiriyor.
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Otogarda işletmeci olan Mustafa Altunhan, iş yerini, göçmenlerin geceleri geçirmesi için açtı. Çok sayıda göçmen de banklarda uyuyarak, sabahlıyor.
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Yunan polisinin üzerlerindeki paralar ile değerli eşyaları alıp, kıyafetlerini çıkardıktan sonra kendilerini dövüp, zorla bindirdikleri bot ile Türkiye tarafına ittiğini anlatan Muhammed Elhadar, Ben, ailem ve arkadaşlarımla birlikte dün karşıya geçmeyi başardım. Yunan polisi bizi yakaladı. Bizi alıp bir yere götürdüler. Bu sabah, erken saatlerde Meriç Nehri kıyısına getirip üzerimizdeki para, telefon ve değerli eşyalarımızı aldılar. Ellerindeki sopalarla döverek, Türkiye tarafına ittiler. Türk askeri bize sahip çıkıp, battaniye verdi, yemek verdi. Allah Türk askerinden razı olsun dedi.
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Yunan polisi göçmenleri dövüp, çıplak halde geri gönderdi
Yunan polisi göçmenleri dövüp, gasp edip, çıplak halde geri gönderdi
Edirne'de Yunanistan'a geçen bir grup göçmen, Yunanistan polisi tarafından paraları ve değerli eşyaları ile kıyafetleri alındıktan sonra dövülüp, Türkiye'ye geri gönderildi.


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