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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic dikkat çeken sözler: Ordu olmazsa bizi bir gecede yerler

Sırbistan lideri Vucic, ülkenin güneyinde yeterli sayıda insan olmaması nedeniyle tam bir savunma yapamayacaklarını belirtti. Vucic, orduda yeterli personel sayısının savunma kapasitesi için kritik olduğunu vurgulayarak, mevcut durumda bu sayının yeterli olmadığını ifade etti.

12:21 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:21 - 8/01/2024 Pazartesi
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Sırbistan Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic
, ülkesinin askeri kabiliyetleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Ülkede askerliğin zorunlu olması tartışılırken, Vucic ordu için insan kaynağının önemine vurgu yaptı.


Ortodoksların Noel Bayramı kapsamında katıldığı yerel bir televizyon kanalındaki programda Vucic, orduya verdikleri öneme ilişkin açıklamalarda bulundu.


Vucic, "Sırbistan'a yeni herhangi bir şey getirmek bizim için zor çünkü askeri açıdan tarafsız bir ülkenin bizim kadar hızlı güç kazanmasına kimse izin vermez. 12 yeni modern teçhizat alma sürecindeyiz." diye konuştu.


"Çok sayıda tankımız var ama yeterli insanımız yok"


Vucic, ülkede son günlerde konuşulan askerliğin zorunlu hale getirileceğine yönelik girişimlere değinerek, şöyle dedi:


Paramız var, tek soru insanımızın olup olmamasıdır. Bugün tanklar açısından süper gücüz, çok sayıda tankımız var ancak sorun şu ki; yeterli sayıda insanımız yok. Sırbistan'ın güneyi, ülkenin tamamını savunamaz.


"Bizi bir gecede yerler"


"Ordu olmazsa devlet de olmaz, bizi bir gecede yerler." ifadesini kullanan Vucic, ülke ordusunun önceki yıllara kıyasla 3 kat daha güçlü olduğunu kaydetti.


Zorunlu askerlik teklifi


Sırbistan Savunma Bakanlığınca geçen hafta yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:


Silahlı Kuvvetlerin savunma kabiliyetlerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e askerliğin zorunlu tutulması ve 4 ay sürmesi için yazılı öneri sundu.


Sırbistan'da 2010'da yapılan Meclis oylamasında askerliğin zorunlu olmaması yönünde karar çıkmıştı.




#Aleksandar Vucic
#Sırbistan
#savunma
20 dakika önce
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