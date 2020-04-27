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ŞIRNAK

Şırnak haberleri... Evin ortasına çamurdan yuva yapan kuşlar 7 yıldır burada yaşıyor

Şırnak'ta evin ortasına çamurdan yuva yapan kuşlar 7 yıldır burada yaşıyor

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde oturan Serdar Bulut’un evinin ortasına kuşlar çamurdan yuva yaptı. Yaklaşık 7 yıldır ilkbahar aylarında gelen kuşlar, eve ya ana giriş kapısından ya da pencereden girerek yuvalarına yerleşiyor.

Haber Merkezi İHA
Kuşlar 7 yıldır bizimle, kışın gidip ilkbaharda tekrar geliyorlar.
Kuşlar 7 yıldır bizimle, kışın gidip ilkbaharda tekrar geliyorlar.

Uludere’ye bağlı Şenoba beldesinde Serdar Bulut’un evine kuşlar yaklaşık 7 yıl önce yuva yaptı. Dışarıdan getirdikleri çamuru evin tavanına ustaca yerleştiren ve kendilerine yuva yapan kuşlar, evin müdavimi oldu.

İHA

İlkbahar aylarında yuva yaptıkları evin yolunu tutan kuşlar buraya ya ana giriş kapısından ya da pencereden giriyor.

İHA

"Kuşlar artık bizden biri"


Ev sahibi Ayyıldız Mahalle muhtarı Serdar Bulut, kuşları oturma odalarında 7 yıldır misafir ettiklerini söyledi. Bulut, şunları söyledi:

  • "Kuşlar 7 yıldır bizimle, kışın gidip ilkbaharda tekrar geliyorlar. Kuş artık bizden biri gibi biz ona alıştık o da bizden korkmuyor. Salonun penceresinden giriyor salon penceresini genelde açık bırakıyoruz, kapalı olsa bile evin giriş kapısından girip merdivenlerden yukarı çıkıyor. 7 ay bizimle kalıyor, bu süre zarfı içinde 2 defa kuluçkaya oturuyor ve toplamda 4 yavru dünyaya geliyor. Araştırdığım kadarıyla göçmen ve böcekle beslenen bir kırlangıç türü."

Evin ortasına çamurdan yuva yapan kuşlar 7 yıldır burada yaşıyor
FOTOĞRAF 11
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Uludere'ye bağlı Şenoba beldesinde Serdar Bulut'un evine kuşlar yaklaşık 7 yıl önce yuva yaptı.
Title
Dışarıdan getirdikleri çamuru evin tavanına ustaca yerleştiren ve kendilerine yuva yapan kuşlar, evin müdavimi oldu.
Title
İlkbahar aylarında yuva yaptıkları evin yolunu tutan kuşlar buraya ya ana giriş kapısından ya da pencereden giriyor.
Title
Ev sahibi Ayyıldız Mahalle muhtarı Serdar Bulut, kuşları oturma odalarında 7 yıldır misafir ettiklerini söyledi.
Title
Bulut, “Kuşlar 7 yıldır bizimle, kışın gidip ilkbaharda tekrar geliyorlar. Kuş artık bizden biri gibi biz ona alıştık o da bizden korkmuyor. Salonun penceresinden giriyor salon penceresini genelde açık bırakıyoruz, kapalı olsa bile evin giriş kapısından girip merdivenlerden yukarı çıkıyor. 7 ay bizimle kalıyor, bu süre zarfı içinde 2 defa kuluçkaya oturuyor ve toplamda 4 yavru dünyaya geliyor. Araştırdığım kadarıyla göçmen ve böcekle beslenen bir kırlangıç türü dedi.
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Title
Evin ortasına çamurdan yuva yapan kuşlar 7 yıldır burada yaşıyor
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde oturan Serdar Bulut'un evinin ortasına kuşlar çamurdan yuva yaptı. Yaklaşık 7 yıldır ilkbahar aylarında gelen kuşlar, eve ya ana giriş kapısından ya da pencereden girerek yuvalarına yerleşiyor.
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