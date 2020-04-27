Şırnak'ta evin ortasına çamurdan yuva yapan kuşlar 7 yıldır burada yaşıyor

Bulut, “Kuşlar 7 yıldır bizimle, kışın gidip ilkbaharda tekrar geliyorlar. Kuş artık bizden biri gibi biz ona alıştık o da bizden korkmuyor. Salonun penceresinden giriyor salon penceresini genelde açık bırakıyoruz, kapalı olsa bile evin giriş kapısından girip merdivenlerden yukarı çıkıyor. 7 ay bizimle kalıyor, bu süre zarfı içinde 2 defa kuluçkaya oturuyor ve toplamda 4 yavru dünyaya geliyor. Araştırdığım kadarıyla göçmen ve böcekle beslenen bir kırlangıç türü dedi.