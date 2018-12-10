Gündem Şırnak ve Siirt için yoğun kar uyarısı
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Şırnak ve Siirt için yoğun kar uyarısı

Şırnak ve Siirt için yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden Şırnak ve Siirt için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji açıklamasında, buzlanma, don ve kuvvetli lodos ile birlikte tipi şeklinde görülecek kar yağışının neden olabileceği, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

AA
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ARŞİV

Meteorolojiden Şırnak ve Siirt için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Güneydoğu'da beklenen yağışların çarşamba günü Şırnak ve Siirt'in doğusunda yoğun kar şeklinde gerçekleşmesinin tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, buzlanma, don ve kuvvetli lodos ile birlikte tipi şeklinde görülecek kar yağışının neden olabileceği, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

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