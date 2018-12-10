Şırnak ve Siirt için yoğun kar uyarısı Şırnak ve Siirt için yoğun kar uyarısı Meteorolojiden Şırnak ve Siirt için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji açıklamasında, buzlanma, don ve kuvvetli lodos ile birlikte tipi şeklinde görülecek kar yağışının neden olabileceği, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

10 Aralık 2018, 20:20 Son Güncelleme: 10 Aralık 2018, 20:22 AA