Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında toprağa gömülü patlayıcı madde ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, nokta istihbaratına dayalı olarak, Silopi ilçesinin Çalışkan beldesi kırsalında, 9 Mayıs'ta operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda toprağa gömülü vaziyette 13 kilogram C4 plastik patlayıcı, 300 gram TNT patlayıcı, 50 metre infilaklı fitil, 13 elektrikli fünye, 1 mekanik fünye, 10 Alpha - Fire marka R/F komutalı el yapımı patlayıcı (EYP) sistemi, 2 EYP anahtar sistemi, 1 akımölçer, 8 elektronik devre kartı ve çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirilen açıklamada, söz konusu patlayıcı madde ve malzemelerin emniyetli şekilde imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının da desteği ile "inançlı ve kararlı" bir şekilde devam edildiği ifade edildi.

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