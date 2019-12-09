Gündem Şırnakta PKKlı 3 terörist daha teslim oldu
ŞIRNAK

Şırnak'ta PKK'lı 3 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne ait barınma alanlarından kaçan 3 terörist daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait barınma alanlarından kaçan 3 teröristin daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. 3 teröristle birlikte 2019 yılında 247 bölücü terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğu bildirildi.

'Birçok kişi PKK'dan kaçıp eski yaşamlarına dönmek istiyor'
OYNAT 00:00
'Birçok kişi PKK'dan kaçıp eski yaşamlarına dönmek istiyor'
Teslim olan 'Kader' kod adlı terör örgütü mensubu, 'Evlat Nöbeti' tutan ailelerin, çocukları üzerinde nasıl etkili olduğunu anlattı. İçişleri Bakanlığı jandarma unsurlarının ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan 'Kader' kod adlı terör örgütü mensubu, 'Ailesinin o durumunu gören ve etkilenen çocuklar şimdi gelmek istiyor. Böyle çok kişi var. Birçok kişi örgütten kaçıp da eski yaşamlarına dönmek istiyor' dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; terör örgütünde çözülmenin devam ettiği, 3 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

  • "Sınırlarımızda ve sınırlarımız dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarıl operasyonlar ile fiziki ve ideolojik kırılmalar yaşayan, moral ve motivasyon kaybı her geçen gün artan örgütte çözülme hızlandı, son yılların en üst seviyesine çıktı. Operasyonlara bir de ailelerin desteği ile yürütülen ikna faaliyetleri eklenince örgütten kopuşlar kaçınılmaz oldu. Örgütten kaçarak güvenlik güçlerine tek tek teslim olan teröristlere, bugün yenileri eklendi. Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait barınma alanlarından kaçan 3 terörist daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 teröristle birlikte 2019 yılında 247 bölücü terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olması sağlandı"

Güvenlik güçleri tarafından terör örgütünün çözülmesine yönelik çalışmalara artan bir kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.
Harita üzerinden anlattı

Harita üzerinden anlattı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
TEKNOFESTinadresi belli oldu

TEKNOFEST'in
adresi belli oldu

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından açıkladı.
Katilin itiraf ettiği görüntüler

Katilin itiraf
ettiği görüntüler

Av bayiindeki görüntülerde tavırları dikkat çekti.
İmamoğlu'ndan <br>3 veto daha

İmamoğlu'ndan
3 veto daha

Park ve deprem toplanma alanlarını iptal etti.

Desteğimizi sürdüreceğiz

Desteğimizi sürdüreceğiz

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan açıklamalar.
PKK çözülme sürecinde

PKK çözülme sürecinde

Bir yılda 247 terör örgütü mensubu teslim oldu.
Nobel boykotu

Nobel boykotu

Türkiye, Handke'ye ödül verilmesi nedeniyle katılmayacak.
En huzurlu şehir:<br>Şafşavan

En huzurlu şehir:
Şafşavan

​Evlerin mavi olmasının ise bir sebebi var.
'İyi hal' tartışması

'İyi hal' tartışması

Hakim indirim vermezse sanık, bir üst mahkemeden alıyor.
Görüntüleri <br>ortaya çıktı

Görüntüleri
ortaya çıktı

Sayılı kadın bomba imha uzmanlarından biriydi.
30 milyon dolara satmak istediler

30 milyon dolara satmak istediler

Tarlada buldukları mozaiği satmak isteyen 3 kişi tutuklandı.
Paris'in beyin<br>ölümü gerçekleşti

Paris'in beyin
ölümü gerçekleşti

​Fransa'yı yangın yerine çeviren eylemler 5. gününde.
Lokma<br>ipi göğüsledi

Lokma
ipi göğüsledi

Google Play 2019'un en iyilerini seçti.
Siyanürden bin 200 kat daha zehirli

Siyanürden bin 200 kat daha zehirli

​Balıkçıların yeni kabusu insan yüzlü sapan balığı.
'Acillik<br>durumunuz yok'

'Acillik
durumunuz yok'

Ambulansa alınmayan hasta neredeyse ölüyordu.
Karşımızda susuyor

Karşımızda susuyor

Erdoğan'dan Macron'un sözlerine sert tepki.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.