Şırnak'ta PKK'lı 3 terörist daha teslim oldu

'Birçok kişi PKK'dan kaçıp eski yaşamlarına dönmek istiyor'

Teslim olan 'Kader' kod adlı terör örgütü mensubu, 'Evlat Nöbeti' tutan ailelerin, çocukları üzerinde nasıl etkili olduğunu anlattı. İçişleri Bakanlığı jandarma unsurlarının ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan 'Kader' kod adlı terör örgütü mensubu, 'Ailesinin o durumunu gören ve etkilenen çocuklar şimdi gelmek istiyor. Böyle çok kişi var. Birçok kişi örgütten kaçıp da eski yaşamlarına dönmek istiyor' dedi.