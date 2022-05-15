Şırnak’ta şehir çöplüğünde dehşete düşüren görüntü: Yakılmış kadın cesedi bulundu

Edinilen bilgilere göre, Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesi sınırları içinde bulunan şehir çöplüğünün toplanma yerinde bir kadını cesedi bulundu.

Bölgeden geçen vatandaşlar, çöplükte hareketsiz insanı görünce 112’yi aradı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrollerde kadının önce bıçaklanıp daha sonra yakıldığını belirledi.

Alınan bilgilere göre, kimlik tespiti yapılan kadının 2’si engelli 5 çocuk annesi 40 yaşlarında Van doğumlu Sakine Külter olduğu belirlendi. Külter’in cesedi evinden 10 kilometre uzaklıkta çöplükte bulunurken, DNA ve otopsi işlemleri için Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, iddialara göre, maktulün parasının alındığı ve daha sonra kişi veya kişiler tarafından öldürüldüğü değerlendirilirken, olaya ilişkin 2’si kayını olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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FOTOĞRAF 11 Pop müzik sanatçısı İrem Derici, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinde sahne aldı. Konser sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Kavga esnasında bazı kişiler demir bariyerleri yerinden çıkartarak, karşı taraftakilere fırlattı. Polis ekipleri, tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Olayda bir kişi hafif şekilde yaralanırken, arbede sırasında bayılanların olduğu belirtildi. Sahneden kavgayı gören İrem Derici, \"Yapmayın çocuklar\" şeklinde kavga eden grubu uyardı. Kavganın uzaması üzerine İrem Derici’nin sahneden indiği ve konserin yarıda kaldığı öğrenildi. Yaşanan kavga ise cep telefonu kayıtlarına yansıdı. İrem Derici konserinde ortalık karıştı: Demir bariyerler havada uçuştu İstanbul Sultangazi'de düzenlenen İrem Derici konserinde iki grup arasında kavga çıktı. Polis ekipleri, tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Olayda bir kişi hafif şekilde yaralanırken, arbede sırasında bayılanların olduğu belirtildi.

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FOTOĞRAF 10 Kaza, saat 07:00 sıralarında Kartal TEM bağlantı yolu Samandıra gişelerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FAU 166 plakalı hafif ticari araç, gişelerden geçeceği sırada iddiaya göre kararsız kalarak beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen araç içerisindeki 2 kişi bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın gören başka bir sürücü \"Araç kaza yaptı. Hangi gişeden geçeceğini anlayamadı. Sağa sola baktı. Ben arkasından geliyordum. Yönünü kaybetti, bariyerlere çarptı. Bunların buradan kalkması lazım. Burası da, İstanbul gişeleri gibi serbest olması lazım. İnsanlar bilinçli değil. Hangisinden geçeceklerini bilmiyorlar. HGS-OGS zannediyor insanlar. Halbuki öyle bir şey yok’’ dedi. Kaza nedeniyle Samandıra gişelerinde 2 gişe trafiğe kapandı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Samandıra gişelerinde 2 gişe trafiğe kapandı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Samandıra gişelerinde 2 gişe trafiğe kapandı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Samandıra gişelerinde 2 gişe trafiğe kapandı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kararsız sürücü gişelerin bariyerlerine çarptı: İki kişi ağır yaralandı Sancaktepe Kartal TEM bağlantı yolu Samandıra gişelerde, sürücüsü kararsız kaldığı iddia edilen hafif ticari araç, beton bariyere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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