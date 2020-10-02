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Gündem Şırnakta terör örgütüne üye olan 8 şüpheli tutuklandı
ŞIRNAK

Şırnak'ta terör operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütüne üye olan 8 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta emniyet güçlerinin düzenlediği terör operasyonu kapsamında gözaltına alınan 8 kişi PKK'ya üye olmak suçundan tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Şırnak'ta terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

TUTUKLANDILAR

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler M.E, N.Ş, M.Z.E, N.D, N.K, Z.T. ve E.İ. ve A.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
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