Şırnak'ta terör örgütüne üye olan 8 şüpheli tutuklandı

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Meslek liselerinde yüz yüze eğitim 5 Ekim'de başlıyor

Milyonlarca meslek lisesi öğrencisinin beklediği haber sonunda geldi. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinde alan ve dal derslerin uygulama kazanımları, 5 Ekim'den itibaren yüz yüze eğitimle verilecek. Yüz yüze eğitimde, öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30, teneffüsler 10 ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacak.