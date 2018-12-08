Sırt çantası planları bozdu

Güvenlik güçlerinin yurt içi ve yurt dışında peş peşe düzenlediği operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü PKK’nın kış sığınakları da tek tek imha ediliyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonrası örgütün sözde “Amed eyaleti maliye ve cephane birimi” sorumlusu olan Seyit Batman kod adlı terörist Ekrem İptaş’a ait olan sırt çantası Lice ilçesi Ortaç köyündeki bir evde ele geçirildi.

KROKİ BULUNDU

Evde ve evin bahçesinde yapılan aramalarda tabanca, kaleşnikof, çok sayıda mermi, av tüfeği ve esrar ele geçirildi. İkamette uyuşturucu ticaretinden aranması olan şüpheliler A.K ve M.T. yatak odasında yatakların altına gizlenmiş şekilde yakalandı.Ekrem İptaş adlı teröristin çantasında ise Kulp ilçesindeki bir noktayı gösteren kroki bulundu.

SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Örgütün sözde maliye ve cephane birimi sorumlusu Ekrem İptaş’ın çantasında bulunan krokiden yola çıkan jandarma ekipleri, Kulp ilçesindeki dağlık bir arazide PKK’nın sığınağını buldu. İki oda ve bir mutfaktan oluşan sığınakta, bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

SEÇİMLERİ SABOTE EDECEKLERDİ

Sığınakta, PKK’nın bombalı eylemlerinde kullandığı 250 kilogram amonyum nitrat, 5 infilaklı fitil, 3 elektrikli fünye, 400 metre kablo, 16 tüp, anti tank roketatar mühimmatı ile çok sayıda yaşam malzemesi ve ilaç bulundu. Yaklaşan yerel seçimleri sabote etmek için harekete geçen PKK’nın el yapımı patlayıcılarla (EYP) düzenleyeceği saldırı planları sığınakların ele geçirilmesiyle çöktü.

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PYD’li kardeşler sınırda yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde terör örgütü PYD/PKK üyesi biri kadın 2 kardeş yakalandı. Sınır hattındaki Zenginova Mahallesi yakınlarında düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu H.H. ve kardeşi R.H, Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı. PYD/PKK üyesi olduğu belirlenen teröristler, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından tutuklandı.