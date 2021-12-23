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İSTANBUL

Şişli'de 6 katlı binada yangın paniği: İtfaiye mahsur kalanları merdivenle kurtardı

Şişli'de 6 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında binada mahsur kalanlar merdiven aracıyla kurtarıldı.

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Haber Merkezi DHA
Şişlide 6 katlı binada yangın paniği: İtfaiye mahsur kalanları merdivenle kurtardı
6 katlı apartmanda yangın nedeniyle mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.

Şişli'de 6 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında binada mahsur kalanlar merdiven aracıyla kurtarıldı.

DHA

Yangın, saat 00.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Halaskargazi Mahallesi Zafer Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın bodrum katında çıktı.

DHA

İddiaya göre, bina sakinleri tarafından depo olarak kullanılan alanda çıkan yangın nedeniyle binanın merdiven boşluğunu bir anda dumanlar kapladı. Binadan duman çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA

MAHSUR KALANLARI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan biri çocuk 5 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. Binanın üçüncü katında mahsur kalan küçük çocuk itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla kurtarılarak aşağı indirildi.

Aynı katta mahsur kalan bir kadına yan binada bulunan komşusu su verirken, itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla aşağı indirildi. Polis ekipleri tarafından su verilen kadınların ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA

6. KATTA KEDİSİYLE BİRLİKTE MAHSUR KALDI

Binanın 6. katında mahsur kalan bir vatandaş ve kedisi de itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla alınarak aşağı indirildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürülürken, yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

DHA

KOMŞULARI YAŞANANLARI ANLATTI

Yaşananları anlatan komşuları, yangında yaralı olmadığını belirterek, “Biz öğrenciyiz, bu sokakta yaşıyoruz. Bodrum katta yangın çıktı dediler. Biz geldiğimizde olay daha yeni başlamıştı. İtfaiyeler ve ambulanslar geldi. Bodrum katta yangın çıktı dediler.

DHA

Burada kalanlar zaten komşumuz. Bizim bildiğimiz kadarıyla yaralı yok. İtfaiye ekibi araştırıyor. Yukarıda mahsur kalanlar var dediler. Bizde bekliyoruz" dedi.

Fatih'te yangında can pazarı: Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
FOTOĞRAF 12
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Fatih, Aksaray Mahallesi Alboyacılar Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katındaki dairede gece 01.10 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Fatih itfaiye ekibi sevk edildi.
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Dairede bulunan 3 kişi ve bir köpek mahsur kaldı.
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İtfaiye ekipleri sepetli merdiven uzatarak mahsur kalanları kurtardı.
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Dumandan etkilenen kişiler sağlık ekiplerine teslim edildi.
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İtfaiye ekipleri daha sonra yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Fatih'te yangında can pazarı: Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
İstanbul Fatih'te 3 katlı binanın 2. katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi ve bir köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Daire, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.


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