Şişli'de çökme tehlikesi bulunan bina boşaltıldı

Dünya

Cuma namazı sonrası binlerce Filistinli Mescid-i Aksa’yı 'Türkiye' ve 'Erdoğan' sloganlarıyla inletti

İşgalci İsrail'in savaş alanına çevirdiği Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazı sonrası, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sloganları yükseldi. Yirmi bini aşkın Filistinli, bu saldırılar karşısında uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Biz buradayız. Allah aşkına, haydi Türkiye! Haydi Erdoğan" diyerek seslendi ve Gazze Şeridi’ne askeri destek yapılması çağrısında bulundu.