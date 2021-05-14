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İSTANBUL

Şişli'de çökme tehlikesi bulunan bina boşaltıldı

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan 6 katlı bir bina, çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.

Haber Merkezi İHA
Şişlide çökme tehlikesi bulunan bina boşaltıldı
Şişli'de çökme tehlikesi olan bina boşaltıldı

Şişli Esentepe Mahallesi Kardeşler Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir bina, çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.

Olay yerine gelen ekipler binada inceleme yapıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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