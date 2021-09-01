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ANTALYA

Site birbirine girdi: Yumruk yumruğa kavga

Antalya’da bir sitenin otoparkında yol vermeme nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmanın devamında bir kişi, yaklaşık 6-7 kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Site birbirine girdi: Yumruk yumruğa kavga
Site birbirine girdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi’ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Sitede yaşayan bir kadın, iddiaya göre birkaç gün önce bahçede otomobille yol vermeme nedeniyle tartışma yaşadı ve darp edildi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olayın üstünden iki gün geçtikten sonra kadın ve eşi site bahçesinde darp edildiğini iddia ettiği kişilerle karşı karşıya geldi. İki taraf arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi yaklaşık 6-7 kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan şahıs yere düşerken, kavga anları ve bir kadının sürekli ağladığı, bağırdığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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