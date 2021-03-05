Gündem Sivasa il dışından gelenler 3 gün evden çıkamayacak
SİVAS TÜRKİYE

Sivas'a il dışından gelenler 3 gün evden çıkamayacak - Sivas haberleri

Sivas'a il dışından gelenler 3 gün evden çıkamayacak

Sivas İl Hıfzıssıhha Kurulu korana virüs tedbirleri kapsamın da, yurt dışından ve il dışından kente gelenler için 3 gün süresince bulundukları ikametten ayrılmama kısıtlaması getirdi.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüs haritasında sarı renkte yer alan ve orta riskte bulunan Sivas'ta tedbirler sürüyor.
Koronavirüs haritasında sarı renkte yer alan ve orta riskte bulunan Sivas'ta tedbirler sürüyor.

Koronavirüs haritasında sarı renkte yer alan ve orta riskte bulunan Sivas'ta tedbirler sürüyor. Bu kapsamında İl Hıfzıssıhha kurulu tarafından yeni bir karar alındı. Alınan kararı Sivas Valiliği resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

  • Paylaşımda, "Toplum sağlığını koruma ve riski yönetme maksadıyla, yurt dışından ve il dışından ilimize gelen vatandaşlarımızın, geldikleri gün itibariyle ikamet edecekleri adreslerde 3 gün süre ile kalmaları ve ayrılmamaları yönünde, köy, mahalle muhtarları ve kolluk mensupları tarafından bilgilendirilmelerine, bilinçlendirici ve teşvik edici faaliyetlerde bulunulmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili merak edilenler
KORONAVİRÜS
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili merak edilenler

Filyasyon ekipleri dedektif gibi çalışarak temaslı kişileri ortaya çıkardı: Boş pide kutularından yola çıktılar
GÜNDEM
Filyasyon ekipleri dedektif gibi çalışarak temaslı kişileri ortaya çıkardı: Boş pide kutularından yola çıktılar
Abone Ol Google News
Avrupa’yı Türkiye koruyor

Avrupa’yı Türkiye koruyor

​NATO Genel Sekreteri Stoltenberg çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yerli aşı gün sayıyor

Yerli aşı gün sayıyor

​On yedi farklı çalışma yürütülüyor.
BM israfı raporladı

BM israfı raporladı

​Yılda 900 milyon ton çöpe gidiyor.
Papa Irak’ta

Papa Irak’ta

​8 Mart'a kadar sürecek ziyaret dün resmen başladı.

'Kur'u gürültüye pabuç yok

'Kur'u gürültüye pabuç yok

​Gübre desteği fiyatları frenleyecek.

Kudüs’e selam

Kudüs’e selam

'Uluslararası Kudüs Haftası' 8 Mart'ta başlıyor.
Hala yardıma ihtiyaçları var

Hala yardıma ihtiyaçları var

İki yüz seksen iki bin kişi İdlib'e döndü.
Diyarbakır'da teröre darbe

Diyarbakır'da teröre darbe

​HDP'li vekilin babası dahil 7 kişi tutuklandı.
Zam iptal edildi

Zam iptal edildi

Ankara Valiliği açıkladı.

​Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı nokta vuruldu.

Sağlık Bakanlığı korkutan tabloyu açıkladı.

​Bakan Koca, toplantı sonrası açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.