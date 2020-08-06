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SİVAS KÜLTÜR SANAT

Sivas'ta 125 yıllık cami altın suyu kullanılarak restore edildi

Sivas'ta 125 yıllık cami altın suyu kullanılarak restore edildi: Türkiye'de örneği az

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan, kök boya ve altın suyu kullanılarak restore edilen 125 yıllık Merkez Cami, bitkisel temalı motifleriyle dikkat çekiyor. Altınyayla İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz, caminin Türkiye genelinde örneğine az rastlanan bir cami olduğunu belirterek, "Özellikle tavan süslemeleri bakımından da az rastlanan bir camidir. Cami içi duvarlarında yapılan raspa sonucu kalem işi bezemeler vardır. Bunun yanında güzel beyitlerle camiyi yapan ustalar tarafından ve yine aynı şekilde duvarlara bir takım beyitlerle camiyi yapan ustanın ismi zikredilmiştir" dedi.

Haber Merkezi İHA
Yerleşim yerindeki ilk cami olarak da bilinen Merkez Cami, halk arasında Ahmet Ağa Camii olarak da anılıyor.
Yerleşim yerindeki ilk cami olarak da bilinen Merkez Cami, halk arasında Ahmet Ağa Camii olarak da anılıyor.

Altınyayla ilçesinde bulunan Merkez Cami ahşap üzerine boyama, çakma ve kabartma teknikleriyle yapılmış süslemeleriyle dikkat çekiyor. Süslemelerin de bitkisel temanın kullanıldığı cami 1895 yılında Ahmet Ağa tarafından yaptırıldı. Yerleşim yerindeki ilk cami olarak da bilinen Merkez Cami, halk arasında Ahmet Ağa Camii olarak da anılıyor. 125 yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutan cami 2 yıllık restorasyon çalışmasının ardından geçtiğimiz günlerde tekrar ibadete açıldı. Restorasyon çalışmalarında rengi solan süslemeler kök boya ve altın suyu kullanılarak tekrar canlandırıldı.

Altın suyu kullanılarak restore edildi

Altınyayla İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz, caminin Türkiye genelinde örneğine az rastlanan bir cami olduğunu belirterek, “İlçe eşrafından Ahmet Ağa adındaki zatı-ı muhterem bu camimizi usta Mahmud adına yaptırmıştır. Camimiz kargir bina ve yığma şeklinde yapılmıştır. Dikdörtgen şeklinde bir camidir. Dolayısıyla Türkiye genelinde örneği az rastlanan bir camidir. Özellikle tavan süslemeleri bakımından da az rastlanan bir camidir. Cami içi duvarlarında yapılan raspa sonucu kalem işi bezemeler vardır. Bunun yanında güzel beyitlerle camiyi yapan ustalar tarafından ve yine aynı şekilde duvarlara bir takım beyitlerle camiyi yapan ustanın ismi zikredilmiştir’’ ifadelerini kullandı.

İHA

Kök boyası kullanıldı

Müftü Gündüz, 100 senelik cami olması dolayısıyla motiflerin solduğunu dile getirerek, “Bu iki yıl içerisinde camiye restorasyon çalışmaları yapıldı. 100 senelik bir cami olması hasebiyle üst tavanındaki motifler solmuştu. Dolayısıyla onun solgunluğunun canlanması açısından kök boya kullanılarak bir restorasyon çalışması yapıldı. Yine aynı şekilde altın suyu kullanılarak süslemeler yapıldı. Şu anda camimiz ibadete açılmış vaziyette. Dolayısıyla cemaatini bekliyor. Cemaatimizin daha önceden de müthiş bir teveccühü vardı. Aynı şekilde yine devam etmektedir" dedi.

İHA


Altınyayla Belediye Başkanı Sinan Akbulut ise, “2 yıl önce restorasyonuna başlanan camimizin restorasyonu bitmiş ve ibadete açılmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkesi de Altınyayla ilçesinde ki Ahmet ağa camini görmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Altın suyu kullanılarak restore edildi: Türkiye’de örneği az
FOTOĞRAF 8
Title
Altınyayla ilçesinde bulunan Merkez Cami ahşap üzerine boyama, çakma ve kabartma teknikleriyle yapılmış süslemeleriyle dikkat çekiyor.
Title
Süslemelerin de bitkisel temanın kullanıldığı cami 1895 yılında Ahmet Ağa tarafından yaptırıldı. Yerleşim yerindeki ilk cami olarak da bilinen Merkez Cami, halk arasında Ahmet Ağa Camii olarak da anılıyor. 125 yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutan cami 2 yıllık restorasyon çalışmasının ardından geçtiğimiz günlerde tekrar ibadete açıldı. Restorasyon çalışmalarında rengi solan süslemeler kök boya ve altın suyu kullanılarak tekrar canlandırıldı.
Title
Altın suyu kullanılarak restore edildi<br>​<br>​ Altınyayla İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz, caminin Türkiye genelinde örneğine az rastlanan bir cami olduğunu belirterek, İlçe eşrafından Ahmet Ağa adındaki zatı-ı muhterem bu camimizi usta Mahmud adına yaptırmıştır. Camimiz kargir bina ve yığma şeklinde yapılmıştır. Dikdörtgen şeklinde bir camidir. Dolayısıyla Türkiye genelinde örneği az rastlanan bir camidir. Özellikle tavan süslemeleri bakımından da az rastlanan bir camidir. Cami içi duvarlarında yapılan raspa sonucu kalem işi bezemeler vardır. Bunun yanında güzel beyitlerle camiyi yapan ustalar tarafından ve yine aynı şekilde duvarlara bir takım beyitlerle camiyi yapan ustanın ismi zikredilmiştir'' ifadelerini kullandı.
Title
Kök boyası kullanıldı<br>​<br>​ Müftü Gündüz, 100 senelik cami olması dolayısıyla motiflerin solduğunu dile getirerek, “Bu iki yıl içerisinde camiye restorasyon çalışmaları yapıldı. 100 senelik bir cami olması hasebiyle üst tavanındaki motifler solmuştu. Dolayısıyla onun solgunluğunun canlanması açısından kök boya kullanılarak bir restorasyon çalışması yapıldı. Yine aynı şekilde altın suyu kullanılarak süslemeler yapıldı. Şu anda camimiz ibadete açılmış vaziyette. Dolayısıyla cemaatini bekliyor. Cemaatimizin daha önceden de müthiş bir teveccühü vardı. Aynı şekilde yine devam etmektedir dedi.
Title
Altınyayla Belediye Başkanı Sinan Akbulut ise, 2 yıl önce restorasyonuna başlanan camimizin restorasyonu bitmiş ve ibadete açılmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkesi de Altınyayla ilçesinde ki Ahmet ağa camini görmeye davet ediyorum diye konuştu.
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Altın suyu kullanılarak restore edildi: Türkiye’de örneği az
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan, kök boya ve altın suyu kullanılarak restore edilen 125 yıllık Merkez Cami, bitkisel temalı motifleriyle dikkat çekiyor.


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