Sivas'ta dondurucu soğuk: Akan su bile buz oldu

Donan su havanın ne kadar soğuk olduğunu gözler önüne serdi.

Dondurucu soğukların yaşandığı Sivas’ta bu yıl hasretle beklenen kar da yağdı. Yağan karın ardından havalar daha da soğudu.

Soğuk rekorlarının yaşandığı Sivas’ta ilginç görüntüler oluşmaya devam ediyor. Abdulvahapgazi Mahallesi muhtarı Gazi Düzarduç’un yaşadığı ilginç olay, havanın ne kadar soğuk olduğunu gözler önüne serdi.

Akan su bile dondu

Düzarduç, akşam muhtarlıktan çıkarken su borusunun donmaması için muhtarlık binasındaki musluğu açık bıraktı. Sabah geldiğinde ise akan suyun bile donduğunu gördü. Lavabonun içerisindeki su ve musluktan akan su donmuştu. Musluk kullanılmaz hale geldiği için sökerek musluğu değiştirmek zorunda kaldı. Bu anları cep telefonu ile görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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“Sivas soğuğu ile güzel”

Düzarduç, Sivas’ın soğuğu ile güzel olduğunu belirterek, “Sivas’ta her zaman soğuk vardı ama yıllardır özlemini çektiğimiz kar yoktu. Rabbim kısmet etti güzel bir kar yağdı. Yağan karın ardından gündüz eksi 15 geceleri ise eksi 30’a varan soğuklar yaşanıyor. Geçtiğimiz gece, muhtarlığımızda soğuk olduğundan boruların donmaması için muslukları açık bırakıp gitmiştik.

Sabah geldiğimizde lavabonun içerisinde biriken suyunda, musluktan akan suyunda donduğunu gördük. Boruların patlamaması, hasarın artmaması için buzu kırıp musluğu değişmek zorunda kaldık. Sivas soğuğu ile güzel” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF 21 Ünye'nin İnkur Mahallesi'nde 1,5 ay önce ilk olarak tarım arazilerinde çatlaklara neden olan heyelan, sağanak yağış ve kar yağışının ardından bölgedeki evlerde hasarlar da oluşturdu. 30 hanenin bulunduğu Kabadayı Küme Evleri mevkisinde 1 evin duvarları yıkıldı, bazı yapılarda da çatlaklar oluştu. Riskli 2 ev boşaltılırken, 10 yapının da tehlikeli olduğu belirtildi. Gidecek yerleri olmadığı için hasarlı evlerinde kalmayı sürdürenler, önlem alınmasını istiyor. Heyelan sonrası AFAD ekipleri, bölgede teknik inceleme başlattı. Heyelan sahasını gözetim altında tutan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. '15 BİN LİRA KİRA YARDIMI YAPILIYOR'<br>İnkur Mahallesi muhtarı Ömer Yıldırım, \"Mahallemizdeki Kabadayı Küme Evleri mevkisinde yaklaşık 1,5 ay önce heyelan oldu. Bu heyelan sonucu 12 evimiz hasar gördü. Heyelan sonrası mahallemizde yapılan çalışma sonrasında 2 ev yetkililerce boşaltıldı. 'ÇOCUKLARIM KARDA KIŞTA SOKAKTA KALDI'<br>Mahalleliden Hayriye Çakır (53), doğduğundan beri aynı mahallede yaşadığını belirterek, heyelan nedeniyle evlerinde kalamadıkları söyledi. Geçici süreliğine akrabalarının evlerine yerleştiklerini kaydeden Çakır, \"Bu heyelan 1,5 ay önce çatlaklıklarla başladı. Gittikçe büyüdü, evimize zararlar verdi daha sonra yetkililere haber verdik. Bizi evimizden dışarı çıkardılar. 1,5 aydır görümcemin evinde yaşıyorum ama ne kadar orada kalacağız. O insanlar da 2 ay sonra evlerine gelecekler. Çocuklarım, malım karda kışta sokakta kaldı. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz\" diye konuştu. Diğer 10 ev ise izlenmeye alındı. Buradaki heyelandan yetkililerimizin haberi var. Gelip, kontrol ediyorlar. AFAD da gelip tutanak tuttu. Evlerini boşaltan ailelere 15 bin lira kira yardımı yapılıyor. Diğer evlerde fazla hasar olmadığı için takip ediliyor\" dedi. 'ODUN KIRARMIŞ GİBİ ÇITIR ÇITIR ÇATLIYOR'<br>Mahir Güneş (70) ise \"Burada 1,5 aydan beri yaşadığımızı bir Allah bilir bir de biz biliriz. Başka kimse bilmez. Günden güne burası göçüyor. İki defa AFAD'dan geldiler, evleri boşaltacaklarını söylediler. Daha böyle bir şey görmedim. Devletimizin buna bir çözüm bulmasını istiyoruz. Her gün korkuyoruz. Bu evlerde yatılır mı? Ev yıkılsa ne olacak? Altında kalacağız\" dedi. Evinde çatlaklar oluşan Mahizer Özbay da \"Evimiz, bu sene başımıza geçti. Daha böyle bir şey görmedim. Buraya dünyanın masrafını ettim ancak heyelan nedeniyle evimde hasarla oluşuyor. Her gece korkudan ağlıyorum. Camın kenarına gelip yatıyorum, sanki odun kırarmış gibi çıtır çıtır burası çatlıyor. Yardım bekliyorum. Bizim burası elimizden giderse nasıl geçineceğiz. Bizim burada bahçemiz var. Bizi oraya yerleştirsinler. Burada tek başıma yaşıyorum, korkuyla duruyorum. Daha başka çarem yok. Burada her gün göçükler oluşuyor\" diye konuştu. Mahalle kayıyor herkes şokta: Evler boşaltılıyor Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi'nde meydana gelen heyelanlarda 1 evin duvarları yıkıldı, bazı yapılarda da çatlaklar oluştu. Riskli 2 ev boşaltılırken, 10 yapının ise tehlikeli olduğu belirtildi. Evinde çatlaklar oluşan Mahizer Özbay (60), "Evimiz, bu sene başımıza geçti. Böyle bir şey görmedim. Her gece korkudan ağlıyorum" dedi.

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FOTOĞRAF 10 Rusya'nın Vrangel Adası'ndaki kutup ayıları Vahşi yaşam fotoğrafçısı Dmitry Kokh tarafından görüntülendi. Dmitry Kokh, ıssız adadaki durumu görüntülemek için bölgeye uzun süren bir yolculuk gerçekleştirdi. TERK EDİLMİŞ YAPILARA YERLEŞTİ<br><br>Adadaki kutup ayılarının, 1930'lu yıllarda inşa edilen ve terk edilmiş bir meteoroloji istasyonunu adeta kendileri için eve dönüştürdüğü görüldü. Vrangel Adası, geniş kutup ayısı nüfusuyla biliniyor ve UNESCO tarafından koruma altında bulunuyor.<br><br> \"O BİNALARDA DAHA ÖNCE GÖRÜLMEDİLER\"<br><br>Kokh, yaşadıklarını şu şekilde anlattı: \"Çoğu erkek olmak üzere 20 civarında kutup ayısı vardı. 1930'larda inşa edilen terk edilmiş binanın etrafında dolaşıyorlardı. O binalarda daha önce hiç görülmediler.\" Fotoğrafçı Kokh, yolculuğunu ve gördüklerini \"hayatta bir kez yaşanabilecek bir durum\" olarak nitelendirdi.<br><br> Yerleşik ayılar: Terk edilen meteoroloji istasyonunu mesken edindiler Rusya'nın Vrangel Adası'ndaki ayılar, yıllar önce inşa edilen yapıların etrafında vahşi yaşam fotoğrafçısı Dmitry Kokh tarafından görüntülendi.

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FOTOĞRAF 8 Bursa'da son bir haftadır etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı İznik ilçesinin kırsal Derbent Mahallesi'nde de etkisini sürdürüyor. Emekli öğretmen Mümin Ergül torunları ve eşi ile birlikte tam 4 gün boyunca örneği sadece Alaska'da bulunan eskimo evi yaptı. Kardan evin içerisine halı, kilim ve minder döşeyen Ergül, elektrik hattı da çekerek kardan yaptığı eskimo evinde misafirlerini ağırlıyor. Eskimo evinde sıra gecesi<br>Mümin Ergül kardan yaptığı evin elektriğini ise dışarıdan çektiği kablo ile kullanıyor. Aydınlanınca gece lambasını andıran eskimo evinde ailesiyle bir araya gelen Ergül; kardan evde cep telefonundan dinlediği türküler eşliğinde sıra gecesi yapıp ailesiyle ziyafet çekiyor. Mahalle halkının yoğun ilgisini çektiğini için kapısından misafirinin eksik olmadığını belirten emekli öğretmen kardan evin eriyene kadar keyfini sürmek istediklerini söyledi. Torunları istediği için böyle bir ev yapma kararı aldığını belirten Mümin Ergül, “Bizim buralara bayağı bir kar yağmıştı. Torunlar \"eskimo evi yapalım\" dediler. Tam 4 gün boyunca torunlar ve hanımla bu evi yaptık. Yaklaşık çapı 2.60; boyu da 8 metreye yakın. Dayanıklı oldu, halen oturuyor keyfini sürüyoruz\" dedi. Ergül bir çok insanın da evin yanına gelerek fotoğraf çektirdiğini belirtti. Burası Alaska değil: Eskimo evlerinde sıra gecesi yapıyorlar Bursa'nın İznik ilçesinde oturduğu mahalleye eskimo evi yapan emekli öğretmenin kapısından misafiri eksik olmuyor. Torunlarıyla birlikte 4 günde tamamladığı eskimo evine ailece taşınan Mümin Ergül; kardan evde sıra gecesi bile yapıyor.

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FOTOĞRAF 11 Uludağ’da 2021 yılında 721 olaya müdahale eden JAK timleri, yaralanan 464 kişiyi en yakın ambulansa yetiştirirken, mahsur kalan 222 kişiyi kurtardı, kaybolan 35 kişiyi ise donmadan bulmayı başardı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) 15 personeli ve Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) JAK Timlerine bağlı 7 personel Uludağ’da sezon boyunca 724 görev yapıyor. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta kar motorları ile anında olaya müdahale eden JAK timleri; senaryo gereği kayarken sakatlanan bir vatandaşa müdahale etti. Pistte bir kişinin yaralandığı ihbarını değerlendiren JAK timleri, kar motorları ile kısa sürede vakaya ulaştı. İlk müdahalenin burada yapılmasının ardından kayak motorunun arkasına bağlı sedyeye bindirilen yaralı kayakçı, 112 acil servis ekiplerine ulaştırıldı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Çağdaş Akgün, “2021 yılı içerisinde JAK Timleri 721 olaya müdahale etmiş olup; bunların 464’ü kazaen yaralanma, 222’si mahsur kalma ve 35’i kaybolma olaylarıdır. Genel istatistik olarak bu olayların 12’si Bursa İlçelerinde, 709 olay ise Uludağ Milli Parkında meydana gelmiştir” dedi. “Uludağ Milli Parkı’nda yıl boyunca uygulanan Valilik Genel Emirleri kapsamında olumsuz hava şartlarının oluşması durumunda vatandaşlar ikaz edilmekte ve hava şartları düzelen kadar mekanik tesisler kapatılmaktadır” diyerek sözlerini sürdüren Akgün, “Kaybolma olaylarının sıklıkla meydana geldiği bölgelerde pist dışına çıkması muhtemel vatandaşlara en kısa sürede müdahale edilebilmesi için belirlenen bölgelere uyarı ve ikaz levhaları yerleştirilmiştir. Bölgede dağcılık ve yürüyüş faaliyeti icra edecek vatandaşlarımız ile koordine kurulmakta faaliyet süresince muhtemel acil durumlara karşı takip ve kontrolleri yapılmaktadır” diye konuştu. JAK ekipleri Uludağ'da teyakkuzda Türkiye'nin önemli kış ve kayak merkezlerinden Uludağ'da, Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri acemi kayakçılar ile kaybolan dağcıların imdadına yetişiyor. BiP'te paylaş

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