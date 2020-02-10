Gündem Sivasta hissedilir ısı eksi 24 olarak ölçüldü
SİVAS

Sivas haberleri: Sivas’ta hissedilir ısı eksi 24 olarak ölçüldü

Sivas’ta hissedilir ısı eksi 24 olarak ölçüldü

Sivas’ta hissedilen sıcaklık sıfırın altında 24 derece olarak ölçüldü. Şehrin içerisinden geçen, Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmağın yüzeyi kısmen buz tuttu. Soğuk nedeniyle il genelinde okullar da bir gün süre ile tatil edildi.

Haber Merkezi İHA
Kızılırmağın yüzeyi kısmen buz tuttu.
Kızılırmağın yüzeyi kısmen buz tuttu.

Sivas’ta şehir merkezinde günün ilk saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 18 derece olarak ölçüldü. Hissedilir sıcaklık ise eksi 24 oldu. Şehrin içerisinden geçen, Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmağın yüzeyi kısmen buz tuttu.

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Kar ve buz temizleme çalışmalarına başlandı.

Okullar tatil edildi

Nehrin yüzeyinde buz tabakaları oluştu. Soğuk havanın etkisi ile yollarda oluşan buzlanmalar kazalara neden oldu. Sivas Belediyesi ekipleri, dondurucu soğuğa rağmen günün ilk saatlerinden itibaren şehir merkezinde kar ve buz temizleme çalışmalarına başladı.

Sivas’ta soğuk nedeniyle il genelinde okullar da bir gün süre ile tatil edildi.

Yollarda oluşan buzlanmalar kazalara neden oldu.
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