Siyasete teşvik için adımlar atıldı AK Parti iktidarları boyunca kadınlar için atılan adımlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı 2020 programında kadın politikaları için geniş bir bölüm ayrılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin bir yılını değerlendirdiği toplantıda kadınlar için atılacak adımları da açıkladı.

Fazlı Şahan 08 Mart 2020, 04:00 Yeni Şafak