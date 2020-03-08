Siyasete teşvik için adımlar atıldı

AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren Şubat 2020 sonuna kadar 2 milyon 617 bin kadın özel sektörde işe yerleştirildi. Eylül 2019 itibarıyla kurucusu kadın ve ortaklarının çoğu kadınlardan oluşan 49 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu.
KADIN ÜNİVERSİTELERİ GELİYOR
- Kadınların siyasete aktif katılımlarının artırılmasına ilişkin teşvik edici çalışmalar yürütülecek. Konuya ilişkin bilinç ve farkındalık artırılacak. Kadınların siyasete aktif katılımlarının artırılması konusunda çalışan STK’lar ile işbirliği çalışmaları yürütülecek. Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulacak.