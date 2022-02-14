Sobadan sızan karbonmonoksit beş kişilik aileyi hastanelik etti

Ev sahibi İnce, \"Deprem olunca kızım kendini pencereden dışarı attı, biz de hemen dışarı çıktık. Evimizde çatlaklar oluştu. Biz de fotoğrafları çekerek yetkililere gönderdik. Yetkililer gelerek evin oturulamaz olduğunu belirten raporu verdi. Bu evden başka kalacak yerim yok. Bize şimdilik kalacak bir yer temin edildi. Ailem için yardım bekliyorum\" dedi.