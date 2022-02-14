Sobadan sızan karbonmonoksit beş kişilik aileyi hastanelik etti

Olay, sabaha karşı Çavuşlar Mahallesi 3361 Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, aynı evde kalan 3’ü çocuk 2’si kadın 5 kişilik aile, akşam kömür sobasını yakarak uykuya daldı. Evde bulunan kadınlardan birisi uyandığında evde yoğun duman ve kömür kokusu olduğunu fark etti.
Diğer aile bireylerini baygın bulan kadın, hemen camları açarak evi havalandırdı ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 5 kişi, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Kaza, saat 23.00 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Hasdal - Ankara istikametinde seyir halinde olan 5 araç henüz bilinmeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.
İçlerinde lüks otomobillerin de bulunduğu kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, kaza sırasında sıkışan bazı vatandaşları bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazadan dolayı 2 şeridi kapatarak trafik akışını diğer 2 şeritten sağladı. Kazadan dolayı TEM Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.<br>Kazaya karışan lüks otomobiller kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin çalışması devam ediyor.
İstanbul'da beş araç birbirine girdi: Üç yaralı var
Eyüpsultan TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde, içinde lüks araçların da bulunduğu zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. 5 aracın karıştığı kaza sonrası, TEM Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
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13 Şubat saat 21.25'te meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde Arpaçay ilçesine bağlı Carcı ile Akyaka ilçesine bağlı Esenyazı ve Çetindurak köylerinde 1'er evde zarar meydana geldi. İhbar üzerine köylere AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Carcı köyünde 4 nüfuslu İnce ailesinin evi depremden hasar gördüğü belirlendi.
Ekiplerin oturulamaz raporu vermesinden sonra İnce ailesi köydeki komşularının evine yerleştirildi.
Deprem sırasında tek katlı evin penceresinden atlarken elinden yaralanan İldanur İnce'ye (14) UMKE ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.
AFAD ekipleri, oturulamaz raporu verilen tek katlı evi kapattı.
Ev sahibi İnce, \"Deprem olunca kızım kendini pencereden dışarı attı, biz de hemen dışarı çıktık. Evimizde çatlaklar oluştu. Biz de fotoğrafları çekerek yetkililere gönderdik. Yetkililer gelerek evin oturulamaz olduğunu belirten raporu verdi. Bu evden başka kalacak yerim yok. Bize şimdilik kalacak bir yer temin edildi. Ailem için yardım bekliyorum\" dedi.
Carcı Köyü Muhtarı Kayhan İnce, \"5.3 büyüklüğündeki deprem köyümüzü de etkiledi. Bir evimizde çatlaklar meydana geldi. Ekipler bir saat içerisinde köyümüze gelerek hasar gören evi kapattı. Yetkililer gerekeni yaptı. Şu anda bir sıkıntımız yok. Ev halkını da başka bir eve naklettik\" diye konuştu.
13 Şubat saat 21.25'te meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde Arpaçay ilçesine bağlı Carcı ile Akyaka ilçesine bağlı Esenyazı ve Çetindurak köylerinde 1'er evde zarar meydana geldi. İhbar üzerine köylere AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
13 Şubat saat 21.25'te meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde Arpaçay ilçesine bağlı Carcı ile Akyaka ilçesine bağlı Esenyazı ve Çetindurak köylerinde 1'er evde zarar meydana geldi. İhbar üzerine köylere AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
13 Şubat saat 21.25'te meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde Arpaçay ilçesine bağlı Carcı ile Akyaka ilçesine bağlı Esenyazı ve Çetindurak köylerinde 1'er evde zarar meydana geldi. İhbar üzerine köylere AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
13 Şubat saat 21.25'te meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde Arpaçay ilçesine bağlı Carcı ile Akyaka ilçesine bağlı Esenyazı ve Çetindurak köylerinde 1'er evde zarar meydana geldi. İhbar üzerine köylere AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
13 Şubat saat 21.25'te meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde Arpaçay ilçesine bağlı Carcı ile Akyaka ilçesine bağlı Esenyazı ve Çetindurak köylerinde 1'er evde zarar meydana geldi. İhbar üzerine köylere AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
13 Şubat saat 21.25'te meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde Arpaçay ilçesine bağlı Carcı ile Akyaka ilçesine bağlı Esenyazı ve Çetindurak köylerinde 1'er evde zarar meydana geldi. İhbar üzerine köylere AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
13 Şubat saat 21.25'te meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde Arpaçay ilçesine bağlı Carcı ile Akyaka ilçesine bağlı Esenyazı ve Çetindurak köylerinde 1'er evde zarar meydana geldi. İhbar üzerine köylere AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ermenistan’daki deprem Türkiye’de hissedildi: Üç köyde evler hasar gördü
Ermenistan'ın sınır kenti Shirak'ta meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem Kars'ın Arpaçay ve Akyaka ilçelerine bağlı 3 köyde 3 evde hasara yol açtı. İhbar üzerine köylere AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.