Gündem Sokağa çıkma kısıtlamasını aldırış etmeden bankaya giren hırsız, gazetecilere "Benim adım felaket" dedi
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Sokağa çıkma kısıtlamasını aldırış etmeden bankaya giren hırsız, gazetecilere "Benim adım felaket" dedi

Adana'da bir bankanın camını kaldırım taşıyla kırıp içeriye giren hırsız Mehmet A., polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Alkollü olduğu gözlenen şüpheli, polis aracına bindirilirken "Benim adım felaket" dedi.

Haber Merkezi İHA
Zanlının çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.
Zanlının çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi İlbey Güneş Caddesi’nde bulunan bir kamu bankasına gelen Mehmet A. kaldırım taşı ile bankanın camını kırarak içeri girdi.

Bu sırada bankanın alarmı çalmaya başladı. Bankadan çalan alarm üzerine bölgeye, özel harekat, terörle mücadele ve asayiş polisleri sevk edildi.

Polis ekipleri bankanın içerisinde bulunan hırsız Mehmet A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

  • Gazetecilerin neden hırsızlığa girdin sorusuna ise Mehmet A.” Benim adım felaket” cevabını verdi. Gözaltına alınan Mehmet A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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