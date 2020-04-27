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Gündem Sokağa çıkma yasağı sona erdi, vatandaş yine bildiğini okudu
SAMSUN

Sokağa çıkma yasağı sona erdi, vatandaş yine bildiğini okudu

Sokağa çıkma yasağı sona erdi, vatandaş yine bildiğini okudu

Samsun’un Bafra ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından semt pazarları ve banka önleri insanlarla doldu.

Haber Merkezi İHA
4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından sokaklarında yine yoğunluk gözlendi.
4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından sokaklarında yine yoğunluk gözlendi.

Polis ekipleri, zabıta ekipleriyle birlikte pazar girişinde önlemleri artırırken banka önlerinde bulunan kalabalıklara sosyal mesafe uyarısı yaptı. İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirleri kapsamında uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından sokaklarında yine yoğunluk gözlendi. Semt pazarlarında da kalabalık dikkat çekerken, pazara giriş çıkışları polis ve belediye zabıta ekiplerince demir bariyerlerle ayrıldı.

Maskesi olmayanlar pazara alınmazken pazar içerisinde vatandaşlar yine bildiğini okuyarak sosyal mesafeyi ihlal etti.

4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından sokaklarında yine yoğunluk gözlendi.

4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından sokaklarında yine yoğunluk gözlendi.

4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından sokaklarında yine yoğunluk gözlendi.

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