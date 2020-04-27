Sokağa çıkma yasağı sona erdi, vatandaş yine bildiğini okudu

Ekonomi

Hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zorda

Dünyanın en güçlü ve önde gelen hava yolu şirketleri de koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor. Sefer iptalleri ve yolcu kayıpları hava yolu şirketlerinin gelirlerinde büyük düşüşe yol açması istihdamı da vurdu. Birçok taşıyıcı, nasıl küçüleceklerini düşünmeye başladı. Uçakların yere inmesiyle beraber şirketlerde işten çıkarmalar, ücretsiz izinler ve erken emeklilik teklifleri arttı.