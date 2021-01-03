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RİZE

Sokağa çıkma yasağında içkili alem

Sokağa çıkma yasağında içkili alem

Rize Fındıklı’da CHP’li Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, CHP İlçe Başkan Yardımcısı ve CHP’li 3 encümen, sokağa çıkma yasaklarını hiçe sayarak içkili piknik düzenledi.

Burak Doğan Yeni Şafak
Gürcüdüzü Yaylası’nda Fındıklı Belediyesine ait dağ evinin balkon bölümünde düzenlenen piknikle ilgili ihbarı değerlendiren jandarma, adrese baskın düzenledi.
Gürcüdüzü Yaylası’nda Fındıklı Belediyesine ait dağ evinin balkon bölümünde düzenlenen piknikle ilgili ihbarı değerlendiren jandarma, adrese baskın düzenledi.

Rize Fındıklı’da CHP’li Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, CHP İlçe Başkan Yardımcısı ve CHP’li 3 encümen, sokağa çıkma yasaklarını hiçe sayarak içkili piknik düzenledi.

  • İlçeye bağlı Gürcüdüzü Yaylası’nda Fındıklı Belediyesine ait dağ evinin balkon bölümünde düzenlenen piknikle ilgili ihbarı değerlendiren jandarma, adrese baskın düzenledi.

Sokağa çıkma yasağının ihlal edildiğini, maske ve sosyal mesafe kurallarının ihlal edilerek eğlence yapıldığını belirleyen jandarma ekipleri, Çervatoğlu ve 16 kişiye 3 bin 150’şer lira olmak üzere toplam 50 bin 400 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

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