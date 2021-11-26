​Sokak fırsatçılarına geçit yok: Provokasyona 70 gözaltı

Döviz kurunda yaşanan manipülatif artışı bahane ederek sokak olayları çıkarmak isteyen provokatörler, önceki akşam da sokaklardaydı.
Marjinal sol grupların öncülüğünde Kadıköy, Şişli, Eyüpsultan, Bakırköy ve Beylikdüzü’nde sokağa inen gruplar, tencere ve tavalarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sloganlar attı.
İzinsiz yürüyüş ve gösteri yapanları polis dağılmaları yönünde birçok kez uyardı. Uyarılara aldırış etmeyip polise mukavemette bulunan 70 kişi gözaltına alındı. Gözaltındakiler hakkında adli tahkikat başlatıldı.