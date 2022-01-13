Gündem Sokak köpeklerinden kaçan küçük Mustafa direğe tırmandı Bana saldırırlar diye korktum
KAHRAMANMARAŞ

Sokak köpeklerinden kaçan küçük Mustafa direğe tırmandı: Bana saldırırlar diye korktum

Kahramanmaraş’ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Mustafa, elektrik direğine tırmanarak kurtuldu. O anlar, cep telefonu ile kaydedildi. Yaşadığı korkuyu anlatan küçük çocuk, "

"Yabancı köpekler gördüm, benim köpeklerime saldırdılar. Bana da saldırırlar diye korktum, ondan direğe çıktım" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Sokak köpeklerinden kaçan küçük Mustafa direğe tırmandı: Bana saldırırlar diye korktum
O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Türkoğlu ilçesinde yolda yürüyen bir çocuk 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çocuk, canını kurtarmak için yakındaki elektrik direğine tırmandı.

Çocuğun sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradığını gören bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla o anı kaydetti.


  • Korku ve panik yaşayan çocuk, direğin başında köpekleri ayaklarıyla kovalamaya çalıştı.

Olayla ilgili konuşan 10 yaşındaki Mustafa Kemal Keleşçe, "Yabancı köpekler gördüm, benim köpeklerime saldırdılar. Bana da saldırırlar diye korktum, ondan direğe çıktım" dedi.

'TOPLANMASINI İSTİYORUM'

Sokak köpeklerinin toplanmasını isteyen Mustafa Kemal’in annesi Hidayet Keleşçe ise, “Sahipsiz ve zararlı köpeklerin toplanmasını istiyorum. Çocuğumun da onlarla oynamasını istemiyorum” dedi.

Sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin altında kalan bisikletli çocuğun acı sonu: 'Bu ilk olay değil!'
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Kaza, 21 Ağustos günü 2000 Evler Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki Arda Doruk Derin, bisikletiyle kaldırımda giderken bölgede sürü halinde başıboş gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
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Derin, köpeklerden korkup kaçarken bisikleti ile bulvara fırladı. Bu sırada toplu taşıma aracı çocuğa çarpmaktan son anda kurtulurken, yan şeritten gelen bir başka otomobil çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle fırlayan çocuk, refüjün kenarına düşerek ağır yaralandı.
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Otomobil sürücüsü M.B. hemen aracını sağa çekip çocuğun yardıma koştu.
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Kazayı gören diğer vatandaşlar da sağlık ekiplerine haber verdi.
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Derin, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak bir gün sonra hayatını kaybetti.
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Kazadan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü, kusurlu bulunmadığı için ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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Derin’in cenazesi ise yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından Kabasakal Mezarlığında defnedildi.
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Kazadan hayatını kaybeden çocuğun babası Mehmet Derin’in bu olaydan iki hafta önce de babasının kaybettiği öğrenildi. Derin, çocuğunu da kazada kaybedince iki hafta arayla hem baba hem evlat acısı yaşadı.
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Bu arada kazayı gören Mehmet Şaşmaz ise, çocuğun sokak köpeklerinden kaçmak isterken aracın altında kalıp can verdiğini söyleyerek, “Burada sokak köpeklerinden kaynaklanan ilk olay değil. Daha önce de bir kişi bu köpekler saldırdığı için ayağını kırmıştı.
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Burada köpeklerden herkes şikayetçi, köpekler herkese saldırıyor.
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Burada sürü halinde geziyorlar. 15-20 tane köpek var.
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Mahalleli ve esnaf şikayetçi oluyor ancak hiçbir şey olmuyor” dedi.
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Öte yandan çocuğun ölümüne neden olan köpekler bulvar kenarındaki boş arazide görüntülendi.
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Köpeklerin özellikle yayalara, bisikletli ve motosikletli kişilere saldırmaya devam ettiği bildirildi.
Sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin altında kalan bisikletli çocuğun acı sonu: 'Bu ilk olay değil!'
Adana'da bisikletiyle kaldırımda giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayınca kaçmak için birden yola fırlayan çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Dehşet veren anlar saniye saniye görüntülere yansıdı.


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