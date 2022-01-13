Sokak köpeklerinden kaçan küçük Mustafa direğe tırmandı: Bana saldırırlar diye korktum

O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Türkoğlu ilçesinde yolda yürüyen bir çocuk 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çocuk, canını kurtarmak için yakındaki elektrik direğine tırmandı.

Çocuğun sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradığını gören bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla o anı kaydetti.

Korku ve panik yaşayan çocuk, direğin başında köpekleri ayaklarıyla kovalamaya çalıştı.

Olayla ilgili konuşan 10 yaşındaki Mustafa Kemal Keleşçe, "Yabancı köpekler gördüm, benim köpeklerime saldırdılar. Bana da saldırırlar diye korktum, ondan direğe çıktım" dedi.

'TOPLANMASINI İSTİYORUM'

Sokak köpeklerinin toplanmasını isteyen Mustafa Kemal’in annesi Hidayet Keleşçe ise, “Sahipsiz ve zararlı köpeklerin toplanmasını istiyorum. Çocuğumun da onlarla oynamasını istemiyorum” dedi.