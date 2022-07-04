Sokak köpeklerinden kaçarken ölen Mahra'nın ailesinden çağrı: Güvenli sokaklar istiyoruz

Antalya'nın Serik ilçesinde mart ayında köpekten kaçarken yola çıkan ve bir kamyonun çarpması sonrası ağır yaralanan, bir bacağı kesilen ve 23 günlük yoğun bakım tedavisi süreci sonrasında hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya ve babası Murat Pınar, son günlerde Ağrı'nın Patnos ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Ali Asaf Aktekin'in ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, aynı şekilde Mustafa Topal ile Aydın Çine'de Mehmet Arsoy'un kullandığı engelli aracıyla dere yatağına düşerek hayatlarını kaybettiği haberleri üzerine, tedbir alınması çağrısında bulundu.

CANLAR BİR HİÇ UĞRUNA YOK OLUYOR



Derya ve Murat Pınar'ın yaptıkları açıklamada “Önce 'Çocuklar için güvenli sokaklar istiyoruz' diye çıktığımız bu yolun yokuş olacağını ve birçok engel ile karşılaşacağımızı biliyorduk, fakat kaybedilenlere yenilerinin ekleneceğini düşünmüyorduk. 'Başka Mahralar olmasın' derken geleceğimiz olan çocuklarımızı, saygı değer büyüklerimizi, engelli kardeşlerimizi peş peşe başıboş köpeklere kurban verdik. 2022 yılının ilk 6 ayında 11 vatandaşımız, son 1 ayda ise 3 vatandaşımız başıboş köpekler sebebiyle hayatını kaybetti. Devlet için ölümün istatistiği olmamalı, bir hiç uğruna yok olan bu hayatlar sayılmamalı, teröre kurban giden bir can bile çözüm için geç kalındığının belgesi olmalı" ifadeleri yer aldı.

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"DAHA DUYMADIKLARIMIZ VAR"



Ali Asaf'ın evinin balkonunda köpeklerin saldırısına uğrayan, henüz ikinci yaşını bile göremeyen bir bebek, Mustafa Topal'ın ise kendi sokağında, başıboş köpeklere yem olan bir amca olduğunu dile getiren Pınar çifti, Mehmet Arsoy'un ise tekerlekli sandalyesinde ilerlerken başıboş köpeklerin saldırısıyla kanala düşen bir engelli olduğunu belirterek, “Daha bilmediklerimiz, duyamadıklarımız var" dedi.

KESİN ÇÖZÜM İÇİN ADIM ATILMALI



Devletin düzeni sağlamak için başıboşluğa son verecek kanuni düzenlemeyi ivedilikle yapmak zorunda olduğu belirtilen açıklamada, “Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği olarak, devletimizden acil tedbir olarak, başıboş köpeklerin sokaktan toplanmasını ve kesin çözüm için gerekli adımları atmasını, mevcut çalışmaları hızlandırmalarını saygılarımızla talep ediyoruz."

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