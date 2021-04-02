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ANTALYA

Sokak ortasında darp edilen kadını kurtarmıştı: Kahraman şoföre plaket

Antalya’da sokak ortasında darp edilen kadını kurtardığı için 2 kişinin bıçaklı tehdidine maruz kalan halk otobüs şoförü Barış Aytar’a Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından plaket ve gömlek hediye edildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili de konuşan Aytar, “Caydırıcı bir ceza verilirse, bundan sonraki bu tarz olayların önüne geçileceğini düşünüyorum” dedi.

Haber Merkezi İHA
Sokak ortasında darp edilen kadını kurtarmıştı: Kahraman şoföre plaket
Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, şoför Barış Aytar'a plaketini takdim etti.

Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde 31 Aralık Çarşamba günü sabah 06.30 sıralarında bir kadının kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildiğini gören halk otobüsü şoförü Barış Aytar (30) aracını durdurup aşağı inerek kadını kurtarmış, ardından 2 şüphelinin bıçaklı tehdidine maruz kalmıştı.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Otobüsün güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından Aytar, şahıslar hakkında şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, bıçaklı şüphelilerin E.G. ve V.G. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, olayda kullandıkları suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Birçok suçtan kayıtları bulunduğu belirtilen şüphelilerin işlemleri devam ederken, bugün otobüs şoförü Barış Aytar’a, gösterdiği duyarlı davranış için plaket ve gömlek hediye edildi.

“Umarım tüm Türkiye’deki şoförlere örnek olur”

Barış Aytar’ın oda olarak kendilerini onurlandırdığını ifade eden Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, “Bu duyarlı davranışa biz de sessiz kalmadık. Zaman zaman şoför esnaf arkadaşlarımızın yapmış olduğu hatalarda suçlu bulunduğu zaman ceza alıyorsa bu gibi olaylarda ise ödüllendirmesini yapıyoruz. Bugün bunlardan bir tanesi daha gerçekleşmiş oldu. Umarım tüm Türkiye’deki şoförlere örnek olur” dedi.

“Caydırıcı ceza verilmesini istiyorum”

Plaket aldığından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Barış Aytar da, “Başkanımızdan böyle bir ödül almak, çok doğru yolda olduğumu gösteriyor. Diğer arkadaşlardan da aynı duyarlılığı da göstermesini isterim. Şüphelilerin gerekli cezayı almalarını istiyorum. Caydırıcı cezalar verilirse bundan sonraki olayların önüne geçileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Antalya'da darp edilen kadını otobüs şoförü kurtardı
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Antalya'da darp edilen kadını otobüs şoförü kurtardı
Antalya'da şehir içi otobüs şoförü Barış Aytar, Yeşildere Mahallesi'nde yol üzerinde bir kadının darp edildiğini görünce, aracını durdurup hemen olaya müdahale etti. Araca bindirilmek için saçından sürüklenen kadını kurtaran Aytar, bıçak çıkaran saldırganlar tarafından tehdit edildi. Şüphelilerin bıçak çıkarması üzerine Aytar, olay yerinden ayrıldı. Darp edilen kadının kurtarılma anı ve sonrası otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.


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