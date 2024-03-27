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Sokak ortasında kız çocuğuna saldırdı! Savunması 'pes' dedirtti: Benim önüme kimse geçemez

Antalya'da sokakta yürüyen kız çocuğuna, kimliği belirsiz bir kişi koşarak gelip sırtına vurdu. Olay yerine hızla müdahale eden market çalışanları çocuğa yardım ederken, saldırgan ise hızla uzaklaştı.

12:07 - 27/03/2024 Çarşamba
DHA
Sokakta kız çocuğunun sırtına vurup yere düşürdü
Sokakta kız çocuğunun sırtına vurup yere düşürdü

Antalya'da, kimliği belirsiz bir kişi koşarak gelip kız çocuğunun sırtına vurdu. Marketin içerisine düşen çocuğa çalışanlar yardım ederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.


Akılalmaz saldırı 23 Mart Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Elinde pazar arabası bulunan kimliği belirsiz bir erkek, sokağın diğer ucundaki sırt çantalı kız çocuğuna doğru koştu. Kendisine doğru gelen kişiyi gören çocuk panikledi ve yakındaki zincir marketin şubesine sığınmak istedi. Koşarak gelen adam, çocuğun sırtına vurup düşürdü.


Market çalışanlarının yardım ettiği çocuk büyük korku yaşarken, saldırgan ise uzaklaştı. Bu sırada olayı görenler ve bir kadın market çalışanı, saldırgana tepki gösterdi. Çocuk ise dersi olduğunu söyleyerek olay yerinden uzaklaştı.

"Benim önümden kimse geçemez"

Olaya şahit olan mahalleli Özlem Karayalçın, “
Sabah saatlerinde balkonda oturuyordum. Kız çocuğu yürürken bir adam koşarak geldi ve sırtına vurup düşürdü. Çalışanlardan biri adama ‘Ne yapıyorsunuz' diye sorduğunda, ‘Benim önümden kimse geçemez' deyip elindeki pazar arabasıyla kadına da saldırmaya çalıştı.

"Tedirgin oluyoruz"

Biz inene kadar adam elini, kolunu sallayarak gitti. Tedirgin oluyoruz, çocuklarımız var etrafta okullar var. O günden sonra da görmedim"
dedi.


#hayat
#saldırı girişimi
#Antalya
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