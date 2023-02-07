Somalı madenciler arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Osmaniye'ye gitti.

Madencilerden Hüseyin Yiğit, acının tüm Türkiye'nin acısı olduğunu ifade ederek "Biz de madenciler olarak oradaki kardeşlerimize bir nebze faydamız olur diye o bölgeye intikal edeceğiz. Arama kurtarma ekibi olarak gidiyoruz. Türkiye nasıl yıllar önce tamamıyla Soma bölgesi için yardıma koştuysa biz de aynı şekilde Soma bölgesindeki madenciler olarak deprem bölgesine yardım için gidiyoruz. Kaza olan maden, bizim komşu işletmemizdi. Biz de o acıyı yakinen yaşadık. Madenciler olarak biz de o tecrübeyi edindik. Şu anda o bölgedeki vatandaşlarımız için biz de yardım için burada bulunmaktayız." diye konuştu.