Gündem Dükkanı ateşe verip iş yeri sahibini de görüntülü arayarak yangını izlettiler
ANKARA

Son dakika Ankara haberleri: Dükkanı ateşe verip iş yeri sahibini de görüntülü arayarak yangını izlettiler

Dükkanı ateşe verip iş yeri sahibini de görüntülü arayarak yangını izlettiler

Ankara'da boya ve yapı malzemeleri satan Metin O.'nun iş yeri, iddiaya göre husumetli olduğu kişiler tarafından kundaklandı. Dükkanı ateşe veren kişiler, dükkanı yakarken iş yeri sahibini de görüntülü arayarak yangını izletti. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Kundakladıkları işyeri sahibi telefonla arayıp, yangını izlettirdiler
Kundakladıkları işyeri sahibi telefonla arayıp, yangını izlettirdiler

Olay, gece yarısı Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi 404'üncü Cadde üzerinde bulunan 10 katlı binanın giriş katındaki boyacı dükkanında meydana geldi.

Boya ve yapı malzemeleri satan Metin O.'nun iş yeri, iddiaya göre husumetli olduğu kişiler tarafından kundaklandı.

Kundakladıkları işyeri sahibi telefonla arayıp, yangını izlettirdiler.

Yangının çıktığı iş yerinin bulunduğu binada oturanlar alevleri fark edince itfaiyeye haber verdi. Binada oturanları endişelendiren yangında bazı dairelerde oturan vatandaşlar, önlem amaçlı dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, yangını binadaki dairelere sıçramadan kısa sürede söndürdü. Alevlere teslim olan dükkan ise kullanılamaz hale geldi.

Kundakladıkları işyeri sahibi telefonla arayıp, yangını izlettirdiler.

DÜKKANI YAKARKEN GÖRÜNTÜLÜ ARADILAR

Bu arada boya ve yapı malzeme satışı yapılan dükanı ateşe veren şüphelilerin, iş yeri sahibi Metin O.'yu telefonla görüntülü arayarak yangını izlettirdiği öğrenildi. Olayla ilgili araştırma yapan polis, şüphelilerin olay yerinden 06 BAG 581 plakalı otomobille kaçtığını belirledi.

Kundakladıkları işyeri sahibi telefonla arayıp, yangını izlettirdiler.
  • Ayrıca aynı iş yerinin daha önce de kurşunladığı ortaya çıktı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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