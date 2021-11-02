Ataşehir’de 5 katlı özel yurtta yangın çıktı: 300 öğrenci sokağa döküldü

Ataşehir’de 5 katlı özel bir öğrenci yurdunda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken öğrenciler korkuyla sokağa döküldü.

İHA

Yangın, 02.30 sıralarında Ataşehir İnönü Mahallesi Nene Hatun Sokak üzerinde bulunan 5 katlı özel bir öğrenci yurdunda meydana geldi.

İHA

İddiaya göre, yurdun 5’inci katındaki bir odada yangın çıktı. Öğrencilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İHA

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

UCUZ ATLADILDI: ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Yangın nedeniyle panikleyen yurtta kalan öğrenciler kendini sokağa attı. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında yurtta hasar meydana geldi.

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İHA

Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

İHA



Yurtta kalan öğrencilerden Mehmet Nuri Aydın, ”Ders çalışıyordum. Odaya çıktım bir koku geldi. İlk başta pek önemsemedim. Sonra bir gürültü koptu. Yangın merdivenlerinden yanmaya başlamış zaten. Yangın var diye bağırdılar. Uyuyan arkadaşlarımız vardı. Onları uyandırdık. Bazı arkadaşlarımız baygınlık falan geçirdi. Yüzüne su falan attık. Çok korktuk. Verilmiş sadakamız varmış büyümeden önlediler“ diye konuştu.