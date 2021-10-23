Gündem Beyoğlunda restorana silahlı saldırı Beş kişi yaralandı
İSTANBUL

Beyoğlu'nda restorana silahlı saldırı: Beş kişi yaralandı

Beyoğlu'nda bir restorana araçla gelen kimliği belirsiz kişiler silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda yaralanan 5 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri ekipleri incelemelerde bulunurken, polis saldırı ile ilgili çalışma başlattı.

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Haber Merkezi AA
Son dakika Beyoğlunda restorana silahlı saldırı: Beş kişi yaralandı
Olay yeri ekipleri incelemelerde bulunurken, polis saldırı ile ilgili çalışma başlattı.

Beyoğlu'nda bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

İmrahor Caddesi'nde bulunan restorana araçla gelen, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler ateş açtı.

Olay yeri ekipleri incelemelerde bulunurken, polis saldırı ile ilgili çalışma başlattı.
Olay yeri ekipleri incelemelerde bulunurken, polis saldırı ile ilgili çalışma başlattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri ekipleri incelemelerde bulunurken, polis saldırı ile ilgili çalışma başlattı.
Olay yeri ekipleri incelemelerde bulunurken, polis saldırı ile ilgili çalışma başlattı.

Olay yeri ekipleri incelemelerde bulunurken, polis saldırı ile ilgili çalışma başlattı.

Durdurulan minibüsten 40 göçmen çıktı
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Durdurulan minibüsten 40 göçmen çıktı

Kazada kanlar içinde kalan sürücüden şaşırtan telefon: Araç burada onunla bir ilgilen
FOTOĞRAF 9
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Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzeri ışıklı Kavşakta meydana geldi.
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İnegöl’den Alanyurt’a seyir halindeyken kırmızı ışık ihlali yapan sürücü Cahit Eriş(66) yönetimindeki 16 F 0768 plakalı otomobil, ışıklı kavşağa giren sürücü Ahmetcan Öztürk(19) yönetimindeki 16 KON 12 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.Kaza sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Cahit Eriş(66) yaralandı.
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Kanlar içinde kalan sürücü, akrabasını telefonla arayarak, \"Kaza yaptım da. Araç burada, onunla bir ilgilen.\" dedi. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Kazada kanlar içinde kalan sürücü hurdaya dönen aracını düşündü
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Kazada kanlar içinde kalan sürücü hurdaya dönen aracını düşündü
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Kazada kanlar içinde kalan sürücü hurdaya dönen aracını düşündü
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Kazada kanlar içinde kalan sürücü hurdaya dönen aracını düşündü
Title
Kazada kanlar içinde kalan sürücü hurdaya dönen aracını düşündü
Kazada kanlar içinde kalan sürücüden şaşırtan telefon: Araç burada onunla bir ilgilen
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ışıklı Kavşakta meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Cahit Eriş yaralandı. Kanlar içinde kalan sürücü, akrabasını telefonla arayarak, "Kaza yaptım da. Araç burada, onunla bir ilgilen." dedi.


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