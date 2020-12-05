Son dakika Bursa haberleri: Hastaneye gidiyoruz dediler araçtan uyuşturucu madde çıktı
Uyuşturucu madde ile yakalanan şahıslardan ilginç savunma: Ne yapalım abi kullanıyoruz
Bursa’da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan kontrollerde durdurulan araçta bulunan 3 kişi hastaneye gittiklerini belirtirken, polisin araçta yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak ve Maske Takmamak suçundan 12 bin 258 TL para cezası uygulanarak gözaltına alınan şahısların polise ‘Ne yapalım abi kullanıyoruz’ demesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 16 AJA 223 plakalı aracı durdurdu.
Araçta bulunan Doğan U., Tuncay Ş. ve Sevda B., hastaneye kontrole gittiklerini belirtti ancak izin kağıtlarının olmadığı ortaya çıktı.
UYUŞTURUCU VE DÜZENEK BULUNDU
3 kişinin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar bonzai, uyuşturucu madde kullanmak için düzenek, tabanca mermisi ve bıçak bulundu.
''NE YAPALIM ABİ KULLANIYORUZ''
Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak ve Maske Takmamak suçlarından 12 bin 258 TL parası uygulanan 3 şüpheli, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şüphelilerin araçta bulunan uyuşturucu için polis ekiplerine ‘Ne yapalım abi kullanıyoruz’ demesi dikkatlerden kaçmadı.