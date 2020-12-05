Uyuşturucu madde ile yakalanan şahıslardan ilginç savunma: Ne yapalım abi kullanıyoruz

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 16 AJA 223 plakalı aracı durdurdu.

Araçta bulunan Doğan U., Tuncay Ş. ve Sevda B., hastaneye kontrole gittiklerini belirtti ancak izin kağıtlarının olmadığı ortaya çıktı.

Bursa’da kısıtlamada hastaneye gittiklerini belirten 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

UYUŞTURUCU VE DÜZENEK BULUNDU

3 kişinin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar bonzai, uyuşturucu madde kullanmak için düzenek, tabanca mermisi ve bıçak bulundu.

3 kişi gözaltına alınırken Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak ve Maske Takmamak suçundan da 12 bin 258 TL para cezası uygulandı.

''NE YAPALIM ABİ KULLANIYORUZ''

Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak ve Maske Takmamak suçlarından 12 bin 258 TL parası uygulanan 3 şüpheli, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şüphelilerin araçta bulunan uyuşturucu için polis ekiplerine ‘Ne yapalım abi kullanıyoruz’ demesi dikkatlerden kaçmadı.

REKLAM

Kısıtlamada hastaneye gidiyoruz dediler, uyuşturucu madde ile yakalandılar

Kısıtlamada hastaneye gidiyoruz dediler, uyuşturucu madde ile yakalandılar

FOTOĞRAF 12 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle il genelinde 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün 'gaybubet evleri' olarak kullandığı 32 adrese eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon yapılan adreslerden biri de Başakşehir ilçesindeki bir bina oldu. Operasyon sırasında polisin eve geldiğini gören şüpheli, elindeki cep telefonlarını bir çarşafa sararak pencereden fırlattı. Ekiplerin bina çevresinde yaptığı aramada, çarşafa sarılı 5 cep telefonu ile bir de cep telefonu numarası yazılı kağıt ele geçirildi. Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin eve geldiğini gören FETÖ'cü cep telefonlarını çarşafa sarıp pencereden fırlattı İstanbul polisi, Fettullahçı Terör Örgütü'ne yönelik 35 şüphelinin yakalanması için örgütün 'gaybubet evleri' olarak bilinen 32 adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında bir şüpheli, polisin eve geldiğini görünce cep telefonlarını bir çarşafa sarıp pencereden fırlattı. Polisin bina çevresinde yaptığı aramada, 5 cep telefonu ile bir kâğıda yazılı cep telefonu numarası ele geçirildi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder