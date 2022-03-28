Gündem Erzincanda yolcu otobüsü devrildi 2 ölü 31 yaralı
ERZİNCAN

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü 31 yaralı

Erzincan-Erzurum karayolunun Üzümlü ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü devrildi. Kazada 2 kişi ölürken 7s'i ağır 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Son dakika... Erzincanda yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü 31 yaralı
Kazanın haber verilmesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Iğdır'dan Ankara'ya giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 DMZ 719 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Erzincan kara yolu Bayırbağ mevkisinde yol kenarındaki ağaçlara çarparak şarampole devrildi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralıları ziyaret etti.
Erzincan Valisi Mehmet Makas Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralıları ziyaret etti.

Kazanın haber verilmesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Bölgeye ulaşan ekipler, yaralıları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki diğer hastanelere kaldırdı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas da olay yerine gelerek bilgi aldı.

  • Makas, incelemeleri sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, özel bir firmaya ait otobüste sürücü ve 2 görevlinin yanı sıra 30 yolcunun bulunduğunu belirterek, "Yolcu otobüsünün sürücü hatası nedeniyle şarampole düşüp devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8'i ağır 32 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Makas, kazanın ardından bölgeye 11 ambulansın yanı sıra çok sayıda sağlık AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekibinin sevk edildiğini anlatarak, "Ekiplerimizin çalışmaları sonucu yaralılarımızın tamamının ilimizdeki hastanelere sevk işlemi sağlandı. Yaralılarımıza acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah başka can kaybı olmaz." diye konuştu.

Vali Makas, bazı yolcuların yaralarının hafif olduğunu da sözlerine ekledi.

Ağır yaralılardan biri hastanede vefat etti

Ağır yaralılardan Kadir Çil ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve kazada vefat edenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Olay yeri incelemesinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçen Vali Makas, burada tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti, sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Makas, hafif yaralılara durumlarını da sorarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 9 kişi yaralandı
GÜNDEM
Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 9 kişi yaralandı
Kievde sokaklar hareketlendi

Kiev'de sokaklar hareketlendi

​Saldırılar azalınca sığınaklardan çıkıp hayata karıştılar.
Çernobilde 31 noktada yangın

Çernobil'de 31 noktada yangın

​Bölgede radyasyon seviyesi arttı.
İstanbulda yeni hayat

İstanbul'da yeni hayat

​Ukrayna'nın işgalini protesto eden Ruslar ülkelerinden kaçıp Türkiye'ye sığındı.

İsveç istenmeyen vatan

İsveç istenmeyen vatan

​Ukraynalı mülteciler çocuklarının ellerinden alınmasından korkuyorlar.
Gıdanın 'Merkez Bankası'

Gıdanın 'Merkez Bankası'

​Anadolu'nun tohum, bitki ve hayvan türleri 32 gen bankasında korunuyor.

PKK'lılar cami basıp Kur'an yaktı

PKK'lılar cami basıp Kur'an yaktı

Teröristlerin dini değer ve kutsallara saldırıları artıyor.
Bu kütüphaneler kapalı gişe

Bu kütüphaneler kapalı gişe

​7/24 açık Fatih Merkez Kütüphanesi'nde boş koltuk bulmak neredeyse imkansız.
Kısıtlamasız Ramazan

Kısıtlamasız Ramazan

​2 yıl aradan sonra camilerde ilk teravih kılınacak.
Kraliçe’nin ekibi dağılıyor

Kraliçe’nin ekibi dağılıyor

​İngiliz Devletler Topluluğu'na üye ülkelerden bağımsızlık sesleri yükseliyor.
Ders satışlarımız başlamıştır!

Ders satışlarımız başlamıştır!

​Deşifrecilik, yüzlerce firma halinde tam bir sektöre dönüştü.
Tarih dersinde zaman yolculuğu

Tarih dersinde zaman yolculuğu

Metaverse ile dersler zenginleşecek.

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.