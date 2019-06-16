Gündem Kırıkkalede sele kapılan karı koca öldü
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Son dakika haber: Kırıkkale'de sele kapılan karı koca öldü

Kırıkkale'de sele kapılan karı koca öldü

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan çift, yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Kırıkkale'nin kuvvetli sağanak nedeniyle sel oluştu.
Kırıkkale'nin kuvvetli sağanak nedeniyle sel oluştu.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan karı koca hayatını kaybetti.

Ayvatlı köyünde yaşayan Mehmet (55) ile eşi Fatma Öztürk (50), Danacı köyü yolu yakınlarındaki mandıralarında büyükbaş hayvanlarına baktıkları sırada, kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı.

Durumu gören vatandaşlar, jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Servis, AFAD, jandarma, belediye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

  • Öztürk çiftinin cesedi, mandıranın 2 kilometre uzağındaki, Çankırı'ya bağlı Karallı köyü yakınlarında bulundu.

Cesetler otopsi yapılmak üzere Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, çifte ait 35 büyükbaş hayvan da sele kapılarak telef oldu.

Kırıkkale'de sele kapılan karı koca öldü
FOTOĞRAF 8
Title
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan karı koca hayatını kaybetti.
Title
Ayvatlı köyünde yaşayan Mehmet (55) ile eşi Fatma Öztürk (50), Danacı köyü yolu yakınlarındaki mandıralarında büyükbaş hayvanlarına baktıkları sırada, kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı.
Title
Durumu gören vatandaşlar, jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Servis, AFAD, jandarma, belediye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Title
Öztürk çiftinin cesedi, mandıranın 2 kilometre uzağındaki, Çankırı'ya bağlı Karallı köyü yakınlarında bulundu.
Title
Cesetler otopsi yapılmak üzere Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Title
Öte yandan, çifte ait 35 büyükbaş hayvan da sele kapılarak telef oldu.
Title
Title
Kırıkkale'de sele kapılan karı koca öldü
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan karı koca hayatını kaybetti.


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