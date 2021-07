Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbeciler karşımıza dikilseydi şehadete yürümek için bir an tereddüt etmeyecektim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşındaki 15 Temmuz Müzesi'nin açılışı sonrası, 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programlarının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesinde bulunan törene geçti.

Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanlarının yanı sıra yargı üyeleri, çok sayıda şehit yakını ve gazi katıldı.

Erdoğan, kürsüye eşi Emine Erdoğan ile çıktı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı'yla başlayan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüye çıktığında Esat Kabaklı'nın söylediği 'Bil Oğlum' adlı şarkı dinletildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasına, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cüler tarafından şehit edilen 251 şehide Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi, yaralananlara sağlık diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

15 Temmuz şehitlerimize borcumuzu ödeyemeyiz. Ülkemizin benzer ihanetlere uğramaması için tüm terör örgütlerine, fitne ve fesat odaklarına karşı teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz.

Demokrasi yürüyüşleri ihanete karşı bir destana dönüşmüştür.

İhanet nöbetini FETÖ'nün bırakıp PKK'nın devraldığı o da yetmeyip DEAŞ'ın devreye girdiği dönemin amacı Türkiye'ye diz çöktürmekti.

Allah'ın hesabı bütün hesapların üstündeydi ve bu hesapları onlar hiç düşünmemişti. O gece şehitler tepesini boş bırakmamak için sokaklara çıkan, darbecileri kovalayan kahramanlarımız sayesinde Türkiye'nin geçilmez olduğu bir kez daha görülmüştür.

TSK'nın, FETÖ'nün değil Türk milletinin ordusu olduğunu hesap edemediler.

Birçok şehidimiz oldu. Ömer Halisdemir kardeşim, kendi yakın çalışma arkadaşlarımdan Erol Olçok, Prof. Dr. İlhan Varank bunlardan bir tanesiydi. FETÖ'cü alçaklar tarafından şehit edilen kardeşlerimizin hikayeleri bu millete asırlarca ilham verecek.

Eğer o gece darbeciler Marmaris'te ya da İstanbul'da karşımıza dikilselerdi, şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektim. Çünkü havalimanındaki on binler oraya şehadet için gelmişlerdi. Hiçbir tereddütleri olmadığını gözlerimle görmüştüm. Nasıl o gece TBMM'ye ulaşabilen vekillerimiz, "Öleceğiz ama burayı terk etmeyeceğiz" demişlerse, nasıl Genelkurmay, Külliye, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde on binlerce vatandaşımız şehadet sırasına girmişse, biz de aynı hissiyat içindeydik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu. Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, 'Eğer o gece darbeciler Marmaris'te ya da İstanbul'da karşımıza dikilselerdi, şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektik. Çünkü havalimanındaki on binler oraya şehadet için gelmişlerdi.' dedi.

Her şey gibi şehitlik de nasip işidir. 15 Temmuz'da bu şerefe nail olan kardeşlerimize gıpta ile bakıyoruz. Ne mutlu ailelerinize, eşlerinize, evlatlarınıza... Ne mutlu size ki, sevgililer sevgilisine komşu oldunuz. Ne mutlu size ki, geriden gelecek onları cennetten karşılayacaksınız.

Rabbimiz bize bu makamı nasip etmediğine göre yerine getirmemiz gereken vazifeler var demektir. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için de durup dinlenmeden mücadele edeceğiz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yeni bir döneme giriyoruz.

Türkiye tarihi boyunca pek çok tuzağa maruz kalmıştır. Bu milletin asla affetmeyeceği bir şey varsa o da kendi içinden çıkan hainlerdir. Bu millet ihaneti affetmez, hainleri ve arkalarında duranları da affetmez. Güya kendi aklınca onları kullanarak siyasi çıkar peşinde olanları da affetmez.

FETÖ'nün son ferdi de etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz sürecektir. Millete silah çekenin, milletin kanını dökenin, milletin bayrağına ve ezanına göz dikenin affı da olmaz, müsamahası da olmaz.

Paraları kalmamış, zor durumdalarmış... Onların paraları zulalardadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün son ferdi hesap verene kadar mücadelemiz sürecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu. Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, 'FETÖ'nün son ferdi de etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz sürecektir. Millete silah çekenin, milletin kanını dökenin, milletin bayrağına ve ezanına göz dikenin affı da olmaz, müsamahası da.' dedi.

