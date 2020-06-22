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Ankara'da eğitim uçağı düştü: İki pilot paraşütle atlayarak kurtuldu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, Beypazarı bölgesinde kaza geçirdi. Uçakta bulunan iki pilot paraşütle atladı. Pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Olayla ilgili incelemeler devam ediyor, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacak.
Olayla ilgili incelemeler devam ediyor, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacak.

Yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, Beypazarı bölgesinde kaza geçirdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) yapılan açıklamada, test uçuşu yapan Hürkuş uçağının saat 12.30 sıralarında Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdiği bildirildi.

Uçakta bulunan 2 pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu ve kontrol amaçlı hastaneye sevk edildikleri belirtildi.

Ankara'da eğitim uçağının düştüğü anlar kamerada
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Ankara'da eğitim uçağının düştüğü anlar kamerada
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, Beypazarı bölgesinde kaza geçirdi. Uçakta bulunan iki pilot paraşütle atladı. Pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği, kaza nedeninin yapılacak araştırma sonucunda belli olacağı kaydedildi.

Öte yandan kaza bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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