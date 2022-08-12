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ANTALYA

Antalya'da banka müdürü şubede rehin alındı

Antalya Kepez'de bulunan Mısır Çarşısı'ndaki banka şubesinin müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı.

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Haber Merkezi DHA
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Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki banka şubesinin müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı.

Durumun bildirilmesiyle gelen polis ekipleri, banka şubesi önünde önlem alırken, çalışma başlattı.

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