Antalya'da banka müdürü şubede rehin alındı

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Türkiye başarılı operasyonlarla örgütün sözde liderlerine mesaj veriyor: Bu da gitti SİHA'lar sana yaklaşıyor

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, PKK'nın kilit ismi Yusif Mehmud Rebani'nin, MİT'in başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirilmesini değerlendirdi. Abdullah Ağar, Türkiye'nin başarılı operasyonlarının örgütün diğer sözde liderlerine "Bak bu da gitti. SİHA'lar sana yaklaşıyor" mesajını verdiğini ifade ederek teröristlerin bu dönemde ölüm korkusunu daha çok yaşadıklarını söyledi. Ağar, terörist Yusif Mehmud Rebani'nin öldürülmesinin, ABD başta olmak üzere 'YPG/PKK ayrıdır' diyenlere en güzel cevap olduğunun altını çizdi.