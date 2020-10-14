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Gündem Hakkaride 8 Irakın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
HAKKÂRİ

Son dakika haberleri: Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkâri'de 8 Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakan Soylu açıklamasında "İçimiz soğumadı. Katledenlere de hesap sorulacak." ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı da Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında; Hakkari'nin Kato Marinos bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım operasyonları kapsamında; Hakkari Kato Marinos'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 8 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor" denildi.

BAKAN SOYLU: İÇİMİZ SOĞUMADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu Twitter hesabından, "İki masum sivili katletmişlerdi, Hakkari'de. Kato Marinos'ta istihbarat, operasyon, tam isabet. 8 terörist öldürüldü. İçimiz soğumadı, katledenlere de hesap sorulacak" paylaşımıyla duyurdu.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı da Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


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