Taksim Metro İstasyonu intihar girişimi nedeniyle kapatıldı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.