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İSTANBUL

Son dakika haberleri: Taksim Metro İstasyonu kapatıldı

Taksim Metro İstasyonu intihar girişimi nedeniyle kapatıldı

Taksim Metro İstasyonu intihar girişimi nedeniyle kapatıldı. Seferler Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Taksim Metro İstasyonu intihar girişimi nedeniyle kapatıldı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

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