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Van'da korkutan deprem

Son dakika bilgisine göre Van'ın Tuşba ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, Tuşba ilçesindeki depremin 4.2 şiddetinde olduğunu bildirdi. Sarsıntının yerin 4.68 kilometre derinliğinde gerçekleştiği de öğrenildi. Ayrıca AFAD açıklamasında olumsuz bir durum ihbarının bulunmadığı da belirtildi.

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Son dakika haberleri: Vanda deprem... Vanda deprem mi oldu?
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Son dakika bilgisine göre AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde 4.2 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.01'de Van'ın Tuşba ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 4,68 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

AFAD açıklamasında olumsuz bir durum ihbarının bulunmadığı da belirtildi.

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