Van'da korkutan deprem

Son dakika bilgisine göre AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde 4.2 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.01'de Van'ın Tuşba ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
#Deprem
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 07.06.2022, 11:01:12 TSİ
Enlem : 38.8058 N
Boylam : 43.4986 E
Derinlik : 4.68 km
Detay : https://t.co/KMXi5uz0XQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem
Depremin 4,68 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
OLUMSUZ BİR İHBAR YOK
AFAD açıklamasında olumsuz bir durum ihbarının bulunmadığı da belirtildi.