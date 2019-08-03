Haftanin'e hava operasyonu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi.
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