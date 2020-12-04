Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Üç ilde silahlı suç örgütüne eş zamanlı operasyon
İSTANBUL

Son dakika İstanbul haberleri: 3 ilde silahlı suç örgütüne operasyon

Üç ilde silahlı suç örgütüne eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli 3 ilde, silahlı suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi yakalanırken ekipler adreslerde arama yaptı.

Haber Merkezi AA
İstanbul merkezli 3 ilde silahlı suç örgütüne operasyon.
İstanbul merkezli 3 ilde silahlı suç örgütüne operasyon.

İstanbul merkezli 3 ilde, silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR DÜZENLENDİ

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilde, silahlı suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul merkezli 3 ilde silahlı suç örgütüne operasyon.
Yapılan çalışmaların ardından ekipler, şüphelilere ait önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi yakalanırken ekipler adreslerde arama yaptı.

İstanbul merkezli 3 ilde silahlı suç örgütüne operasyon.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Koronavirüs olduğunu öğrenince cinnet geçirdi: Camları kırıp kendine zarar verdi
FOTOĞRAF 7
Title
Olay, Karaca Mahallesi’nde bulunan caminin şadırvanında meydana geldi.
Title
Edinilen bilgilere göre, 29 yaşındaki E.D. öğlen saatlerinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne giderek korona virüs testi yaptırdı.
Title
. Akşam saatlerinde testinin pozitif olduğunu öğrenen E.D. filyasyon ekibinin eve geldiğini öğrenince evden kaçtı.
Title
Alkol alarak cami avlusuna gelen genç adam burada şadırvandaki camları kırmaya başladı.
Title
Cami bahçesinden gelen sesleri duyan vatandaşlar durumu Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler genç adamın camları parçalayarak kendisine zarar verdiğini görerek bölgeye 112 Acil Ambulans ekiplerini istedi.
Title
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kanlar içerisinde kalan genç adam sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.
Title
Genç adamın yapılan kontrolleri sonrasında testinin pozitifi çıktığı ve pandemi acil servisine alındığı öğrenildi. Ekipler olay ile ilgili inceleme başlattı.
Koronavirüs olduğunu öğrenince cinnet geçirdi: Camları kırıp kendine zarar verdi
Koronavirüs salgınında vaka sayısı her geçen gün artarken Düzce'de ilginç bir olay yaşandı. Koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrenen genç cinnet getirdi. Filyasyon ekibinden kaçan şahıs cami avlusundaki şadırvanın camlarını parçalayıp kendine zarar verdi.


Abone Ol Google News
Dört il ihya olacak

Dört il ihya olacak

Tarihi yenilgi sonrası Ermenistan kabul etti.
108 günsonra evinde

108 gün
sonra evinde

Sosyal medya hesabından paylaştı.
Polisi şehiteden zanlı öldü

Polisi şehit
eden zanlı öldü

Kahramanmaraş'ta üç çocuk babası Barış Göl'ü şehit etmişti.

​Otomobil firmaları bir bir açıklıyor..
Üç ilde<br>eş zamanlı baskın

Üç ilde
eş zamanlı baskın

Silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Çok sayıda<br>atama kararı

Çok sayıda
atama kararı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

Kovid-19 aşısı güvenli

Kovid-19 aşısı güvenli

​Uzmanlar vatandaşlardan tereddüt etmemelerini istedi.
BM Temsilcisi uyardı

BM Temsilcisi uyardı

​İsrail, Mescid-i Aksa'da oldu bitti peşinde.
Bu adama<br>dersini verin

Bu adama
dersini verin

​Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınlara çağrıda bulundu.
Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Pandemide Prefabrik ve Konteyner Ev talepleri tavan yaptı
Korkunç<br>infaz dalgası

Korkunç
infaz dalgası

Sisi 2 ayda 57 kişiyi idam etti.
En fazla<br>yatırım AB'den

En fazla
yatırım AB'den

Irkçı muhalefet “Ülke Katar'a satılıyor” naraları atıyordu.
Casusluk<br>delili yokmuş

Casusluk
delili yokmuş

​Kozmik Oda kumpasına tartışmalı gerekçe.
Savaş baronu Hafter

Savaş baronu Hafter

​Ülkesine değil cebine çalışmış.
Ankara'da mesai düzenlemesi

Ankara'da mesai düzenlemesi

Valilik değişen mesai saatlerini açıkladı.
Gecenin yıldızı 'Kral'

Gecenin yıldızı 'Kral'

​13 dakika kala oyuna girip maçı çevirmeyi başardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.