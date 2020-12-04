Son dakika İstanbul haberleri: 3 ilde silahlı suç örgütüne operasyon
Üç ilde silahlı suç örgütüne eş zamanlı operasyon
İstanbul merkezli 3 ilde, silahlı suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi yakalanırken ekipler adreslerde arama yaptı.
İstanbul merkezli 3 ilde, silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
EŞ ZAMANLI BASKINLAR DÜZENLENDİ
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilde, silahlı suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmaların ardından ekipler, şüphelilere ait önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi.
Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi yakalanırken ekipler adreslerde arama yaptı.