Üç ilde silahlı suç örgütüne eş zamanlı operasyon

Dünya

En fazla yatırım AB’den

Katar-Türkiye, ekonomiye moral verecek yatırımlar konusunda imza atınca, muhalefetin “sermaye ırkçılığı” depreşti. “Ülke Katar’a satılıyor” diyerek sermaye hedef gösteriliyor. Ancak Türkiye’ye en çok yatırımın AB’den geldiği biliniyor. İstatistiklere göre, AK Parti iktidarda olduğu 2002-2020 yılları arasında Türkiye’ye en çok yatırım yapan ülke, 26 milyar dolar ile Hollanda oldu. ABD 12,8 milyar dolarla ikinci, İngiltere 11 milyar dolarla üçüncü sırada. Katar’ın bu süre içindeki yatırımı ise 2 milyar 660 milyon dolar.