İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın

Alınan bilgiye göre, Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
Yangın, arazözler ve havadan helikopter desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekiplerin yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor.
Bir kişi gözaltına alındı
Öte yandan yangınla ilgili Pendik Kaymakamlığından yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Toplam 1.6 hektar orman alanın zarar gördüğü yangını, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın çıkış sebebiyle ilgili olarak bir kişi gözaltına alınmış ve geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" denildi.