Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İstanbulda Aydos Ormanında yangın
3. SAYFA

Son dakika... İstanbul'da ormanlık alanda yangın çıktı

İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın

İstanbul'daki son dakika haberine göre, Pendik'te Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Yangın, arazözler ve havadan helikopter desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan Pendik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Yangına itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı.
Yangına itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı.

Alınan bilgiye göre, Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

DHA

Yangın, arazözler ve havadan helikopter desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

DHA

Ekiplerin yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına neden olan piknikçi tutuklandı
GÜNDEM
İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına neden olan piknikçi tutuklandı

Bir kişi gözaltına alındı

Öte yandan yangınla ilgili Pendik Kaymakamlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Toplam 1.6 hektar orman alanın zarar gördüğü yangını, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın çıkış sebebiyle ilgili olarak bir kişi gözaltına alınmış ve geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" denildi.


Abone Ol Google News
İngiliz kanalından Türkiyeye övgü

İngiliz kanalından Türkiye'ye övgü

Salgınla mücadele eden personele kahraman gözüyle bakılıyor.
Çiçeksiz baharın ilk durağı

Çiçeksiz baharın ilk durağı

Atlas'ın ilk bölümünde ​Tunus ve simge isim Gannuşi'yi tanıyacağız.
Yoğun denetim yarın başlıyor

Yoğun denetim
yarın başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.
Yeni takımı belli oldu

Yeni takımı belli oldu

​Milli oyuncu Mert Çetin sağlık kontrollerinden geçti.
Bedellide 2020 rakamları açıklandı

Bedellide 2020 rakamları açıklandı

​Katsayı farkıyla 37 bin 70 liraya yükseldi.

Limandaki büyük patlamada 100 ölü, 4 bin yaralı.
Dakikalar içinde milyonluk soygun

Dakikalar içinde milyonluk soygun

​Beykoz'daki hırsızlık anı güvenlik kamerasında.

1 Eylül'de başlayacak, onaysız mesaj atılamayacak.

Oyun hamuru hayatını kararttı

Oyun hamuru hayatını kararttı

​Özel kreşte korkunç olay: Küçük kız bitkisel hayatta...

İhanet serisi ile başladılar: 24 Haziran 22.30'u hatırla
Okullarla ilgili karar alınabilir

Okullarla ilgili karar alınabilir

​Bilim Kurulu üyesi Levent Yamanel'den önemli açıklama.
14 ilde<br>şafak operasyonu

14 ilde
şafak operasyonu

Çok sayıda kişi gözaltına alındı..
Türkiye'yi<br>dışlamak artık zor

Türkiye'yi
dışlamak artık zor

​ABD medyasından Doğu Akdeniz itirafı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.