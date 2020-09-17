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Gündem 300 lira için dehşet saçtı
İZMİR

Son dakika İzmir haberleri: 300 lira alacağı için kurşun yağdırdı!

300 lira için dehşet saçtı!

İzmir'in Konak ilçesinde alacağı olduğu kişi ile karşılaşan M.F.Ö., "300 liramı neden vermiyorsun" diyerek Fırat A.'ya kurşun yağdırdı. Olay sonrası vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle kanlar içerisinde yere yığılan genç ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

Olay, gece saatlerinde 1561 sokak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meyda geldi.

M.F.Ö., iddiaya göre kendisine 300 lira borcu bulunan Fırat A. ile bir tamirhane önünde karşılaştı.

KURŞUN YAĞDIRDI

İkili bir süre tartıştıktan sonra M.F.Ö., belinden çıkardığı tabanca ile Fırat A.'ya art arda ateş açtı. Fırat A., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle kanlar içerisinde yere yığılırken, M.F.Ö. ise olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

Adana'da polisi alarma geçiren şüpheli valiz: İçinden bakın ne çıktı!
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Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Otogar'da meydana geldi.
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Otogarın otobüs giriş-çıkış kapısının önünde büyük boy valizin olduğunu ve kimsenin de almadığını gören görevliler, durumu polise bildirdi.
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İhbar üzerine otogara Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat timi sevk edildi.
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Ekiplerin çevrede güvenlik önlemi alması ve otogar giriş-çıkışının kapatılmasının ardından bölgeye gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafet ile valizi inceledi.
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İçi dolu olduğu belirlenen valiz, çevrenin tamamen boşaltılmasının ardından fünye ile kontrollü olarak patlatıldı.
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Patlamanın ardından parçalanan valizde erkek kıyafetlerinin olduğu tespit edildi.
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Ekipler, valizi bırakıp, giden kişi belirlemek için çalışmalara devam ediyor.
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Adana'da polisi alarma geçiren şüpheli valiz: İçinden bakın ne çıktı!
Adana'da Merkez Otogarı'na bırakılan valiz polisi alarma geçirdi. Gelen ihbar sonrası otogara giden terörle mücadele ekipleri şüpheli valizi fünye ile kontrollü bir şekilde patlatırken, bomba şüphesi ile yaklaşılan valizden erkek kıyafetleri çıktı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan F.A.'yı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Fırat A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

'300 LİRAMI NEDEN VERMİYORSUN'

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Bir görgü tanığının ifadesine göre M.F.Ö.'nün, Fırat A.'ya "300 liramı neden vermiyorsun" diyerek ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.
Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis, M.F.Ö.'nün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde önemli gelişme: İki kıtayı birleştirecek halat montajına başlandı
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Çanakkale Boğazı'nda yapımı sürdürülen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kuzey yönlü geçici çalışma halatı montajına başlandı.
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Tamamlandığında Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle simgelerin köprüsü olacak proje için Lapseki ilçesi Şekerkaya ve Gelibolu ilçesi Sütlüce şantiyelerinde çalışmalar hızla sürüyor.
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Gemiyle 35 dakika süren boğaz geçişini 6 dakikaya indirecek köprünün özellikle yaz sezonu gibi yoğun dönemlerde uzun araç kuyruklarını ortadan kaldırması bekleniyor.
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Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı olarak nitelendirilen köprüde, her iki yakada suyun içindeki blokların üst üste yerleştirilmesiyle hazırlanan ve Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renklere sahip ayakların tamamlanmasıyla diğer çalışmalara ağırlık verildi.
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Köprünün Lapseki bölgesindeki çalışmalarda ise otoyol bağlantıları, köprü ve menfez gibi bağlantı ara elemanlarının inşası devam ediyor.
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İstanbul ve Balıkesir'e bağlanacak yollarda kullanılacak gişeler, ara yollar ile kavşak bağlantılarının yapılması için de çalışmalar sürdürülüyor.
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Lapseki şantiyesinde, itme sürme yöntemi ile yapım çalışmaları devam eden Asya yaklaşım viyadüğünün sağ ve sol tabliyelerinin yapımına da devam ediliyor. Tabliyeler Lapseki'nin içinden geçen Çanakkale-Bursa kara yoluna kadar ulaştı.
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Köprünün inşaat çalışmalarının en önemli bölümünü oluşturan geçici çalışma halatı montajı işlemleri de sürüyor.
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Geçen hafta güney yönlü montajı tamamlanan halat çalışmalarının ardından kuzey yönlü çalışmalara başlandı.
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Halat montajının yapılabilmesi için Çanakkale Boğazı'nın transit gemi geçişlerine kapatılması kararı alındı.
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Bu kapsamda, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaat faaliyetlerinin sağlıklı olarak yürütülmesine olanak sağlamak amacıyla boğaz 05.00 ile 17.00 saatleri arasında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çalışma ile Avrupa ve Asya kıtaları bir halatla birleştirilmiş olacak.
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1915 Çanakkale Köprüsü'nde önemli gelişme: İki kıtayı birleştirecek halat montajına başlandı
Çanakkale Boğazı'nda yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 35 dakikalık yolu 6 dakikaya indirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde en önemli bölüme geçildi. "Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak köprüde kuzey yönlü geçici çalışma halatı montajına başlandı. Çalışmanın tamamlanmasıyla Avrupa ve Asya kıtaları bir halatla birleştirilmiş olacak.
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