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KAYSERİ

Son dakika Kayseri haberleri: Çarptığı araçtaki iki kişiyi ölüme terk edip kaçtı

Çarptığı otomobildeki yaralıları ölüme terk edip kaçtı!

Kayseri’de bir otomobile arkadan çarparak biri ağır olmak üzere iki kişinin yaralanmasına yol açan şahıs kazanın ardından yaralıları olay yerinde bırakıp kaçtı. Kaçan otomobilin olay yerinde düşen plakası üzerine polis şüpheli şahsı bulmak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi İHA
Kayseri’de bir otomobil, arkadan çarptığı otomobildeki yaralıları olay yerinde bırakıp kaçtı.
Kayseri’de bir otomobil, arkadan çarptığı otomobildeki yaralıları olay yerinde bırakıp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 34 CAG 434 plakalı otomobil, 38 AED 496 plakalı Doğan marka otomobile arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada 38 AED 496 plakalı otomobilin sürücüsü Ü.Y.Y. ağır yaralanırken, yolcu koltuğunda oturan M.O.M. isimli şahıs da yaralandı.

Kayseri’de bir otomobil, arkadan çarptığı otomobildeki yaralıları olay yerinde bırakıp kaçtı.

KAÇAN SÜRÜCÜYÜ YER DÜŞEN PLAKA ELE VERDİ

Otomobile arkadan çarpıp kaçan sürücüyü ise olay yerinde düşürdüğü plakası ele verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipler i sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kayseri’de bir otomobil, arkadan çarptığı otomobildeki yaralıları olay yerinde bırakıp kaçtı.
  • Kazanın meydana geldiği yolda güvenlik amacı ile trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağlayan polis ekipleri, kaçan otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

Kayseri’de bir otomobil, arkadan çarptığı otomobildeki yaralıları olay yerinde bırakıp kaçtı.

Ermenistan Karabağ'dan çekiliyor: Azerbaycan halkı sokaklara döküldü
FOTOĞRAF 29
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Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasını meydanlarda kutluyor.
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Azerbaycanlılar, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın arabuluculuğunda yapılan anlaşmanın Azerbaycan için zafer, Ermenistan için ise yenilgi anlamına geldiğini belirtmesinin ve Ermenistan güçlerinin Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacağı müjdesini vermesinin ardından sokaklara akın etti.
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Başkent Bakü, saatin ilerlemesine rağmen coşkulu kutlamalara sahne oldu. Binlerce Bakülü ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla çıktıkları sokaklarda sevinç gösterisinde bulundu.
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Azerbaycanlılar sokaklarda dans ederek birbirlerini kutlarken bazıları da arabalarıyla sokaklarda tur attı.
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Marş ve türkülerin seslendirildiği kutlamalara katılan vatandaşların çoğu sevinç gözyaşlarını tutamadı.
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Ülkenin ikinci büyük kenti Gence'de de halk, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeler için kutlama yaptı.
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Yüzlerce vatandaş ellerindeki Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Gence Azadlık Meydanı'na geldi.
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Şehitler ölmez vatan bölünmez, En büyük asker bizim asker, Karabağ bizimdir bizim kalacak ve Başını dik tut şehit anası şeklinde sloganlar atan vatandaşlar hep birlikte Haydar Aliyev anıtına yürüdü.
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Burada duygularını dile getiren vatandaşlardan, Elnur Habiboğlu, Öz topraklarımıza dönüyoruz. İnşallah 28 yıldan sonra. Kelbecerliyim. Allah şehitlerimizin kanını yerde koymadı. Türkiye var olsun. Azerbaycan-Türkiye bir millet iki devlet. ifadelerini kullandı.
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Şefika Fazil de çok mutlu olduklarını belirterek Benim kardeşim de asker. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Azerbaycan kardeştir. Biz beraber galibiyet aldık. Ümit ediyorum ki buradaki zafer gibi Türkiye'de de kutlu olur. Sevincimiz sonsuzdur. Bunu sözle ifade edemiyoruz. Ancak yaşamak gerekir. diye konuştu.
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Vasif Abbasov da O kadar güzel ki dile getirilemez. Yaşasın Azerbaycan, Türkiye. Karabağ Azerbaycan'ındır. Beşiktaş taraftarıyım. dedi.
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Öte yandan meydanda havai fişek de atıldı. Polislerin sirenleri ve vatandaşların kornalarıyla inleyen caddede bazı vatandaşlar havaya zıplayarak sevindi.
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Azerbaycan ve Ermenistan, bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes yapılması yönünde anlaşma imzalamıştı.
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Anlaşmaya göre Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan, işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak.
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Bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırılmasını öngören anlaşma kapsamında Rus ve Türk askerlerden oluşan denetim merkezi de oluşturulacak.
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Ermenistan Karabağ'dan çekiliyor: Azerbaycan halkı sokaklara döküldü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında Karabağ konusunda müjdeli haberlerinin sonrasında Azerbaycanlılar sokağa çıkma yasağına rağmen zafer kutlaması için sokaklara döküldü.


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